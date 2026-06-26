తాడిపత్రిలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత.. పోలీసుల ఓవరాక్షన్‌

సాక్షి, అనంతపురం: అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. టీడీపీ నేత జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి హింసాత్మక రాజకీయాలను నిరసిస్తూ గాంధీ విగ్రహం వద్ద సామూహిక నిరాహార దీక్షకు వైఎస్సార్సీపీ పిలుపునివ్వడంతో పట్టణంలో భారీ పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయగా.. పార్టీ కార్యకర్తలను పోలీసులు ఎక్కడికక్కడే అడ్డుకుంటున్నారు.
దీంతో, మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి తన ఇంటి బయట రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసనకు దిగారు. తాడిపత్రిలో ప్రజాస్వామ్యం కాపాడాలి అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్బంగా పెద్దారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. తాడిపత్రిలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలి. పోలీసుల కనుసన్నల్లో మట్కా, గంజాయి సాగు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో లోకేష్ రెడ్బుక్ రాజ్యాంగం నడుస్తోంది. ఉదయం నుంచి మా నెత్తిమీద డ్రోన్లు ఎగురవేస్తున్నారు. పోలీసులే రౌడీలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి తొత్తులుగా పోలీసులు మారారు’ అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
మరోవైపు.. పెద్దారెడ్డి ఇంటికి భారీ ఎత్తున వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు చేరుకుంటున్నారు. అయితే, పెద్దారెడ్డి ఇంటికి వెళ్లకుండా నాలుగు వైపుల పోలీసులు భారీ ఎత్తున మోహరించారు. తాడిపత్రికి వచ్చే అన్ని వాహనాలను పోలీసులు క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. భగత్ సింగ్ నగర్ వద్ద భారీ ఎత్తున పోలీసులు మోహరించారు. పోలీసులు.. భగత్ సింగ్ నగర్లో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలను అడ్డుకోవడంతో వారంతా నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ రోడ్డుపైనే టిఫిన్ తింటూ నిరసన తెలుపుతున్నారు. తాడిపత్రిలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలంటూ నినాదాలు చేస్తున్నారు. జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి దౌర్జన్యాలకు పోలీసులు సహకరిస్తున్నారని మండిపడతున్నారు.