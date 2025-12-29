 జనవరి నెల శ్రీవారి ఆలయ విశేష పర్వదినాల తేదీల ప్రకటన | TTD Announces January Month Tirumala Srivari Alaya Important Days | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జనవరి నెల శ్రీవారి ఆలయ విశేష పర్వదినాల తేదీల ప్రకటన

Dec 29 2025 8:10 PM | Updated on Dec 29 2025 8:29 PM

TTD Announces January Month Tirumala Srivari Alaya Important Days

తిరుమల: జనవరి నెలకు సంబంధించి తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో విశేష పర్వదినాల తేదీలన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) ప్రకటించింది. ఈ మేరకు జనవరి మాసం విశేష తేదీలను వెల్లడించింది. 

  • జనవరి 4న తిరుమల శ్రీవారి ప్రణయ కలహ మహోత్సవం
  • జనవరి 8న శ్రీవారి సన్నిధిన పెద్ద శాత్తుమొర
  • జనవరి 12న శ్రీవారి సన్నిధిలో అధ్యయనోత్సవాలు సమాప్తి.
  • జనవరి 13న తిరుమల శ్రీవారు తిరుమల నంబి సన్నిధికి వేంచేపు.
  • జనవరి 14న భోగి.
  • జనవరి 15న మకర సంక్రాంతి, సుప్రభాతసేవ పునఃప్రారంభం.
  • జనవరి 16న కనుమ పండుగ, తిరుమల శ్రీవారు పార్వేట మండపానికి వేంచేపు.
  • జనవరి 18న పురందరదాసుల ఆరాధన మహోత్సవం.
  • జనవరి 23న వసంత పంచమి.
  • జనవరి 25న రథ సప్తమి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశికి సర్వం సిద్ధం.. (ఫొటోలు)
photo 2

అనసూయ అస్సలు తగ్గట్లే.. మరో పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 3

థ్యాంక్యూ 2025.. భాగ్యశ్రీ క్యూట్ ఫొటోలు

photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో 'ఛాంపియన్' హీరోహీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

‘ది రాజా సాబ్’ప్రీ రిలీజ్ లో మెరిసిన హీరోయిన్స్‌ మాళవిక, రిద్ది కుమార్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Gudivada Amarnath Sensational Comments On Chandrababu Ruling Over Privatization 1
Video_icon

Amarnath: పరిపాలన కూడా.. ప్రైవేటీకరణ చేసే పరిస్థితి..
YSRCP Srikanth Reddy Reacts Cabinet Decision On Reorganization Of Districts 2
Video_icon

జిల్లాల పునర్విభజనపై శ్రీకాంత్ రెడ్డి రియాక్షన్
YSRCP Leaders Slams Chandrababu Over Cheating Farmers 3
Video_icon

రిటర్నబుల్ ప్లాట్ల విషయంలో రామారావును మోసం చేసిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం
Home Minister Anitha Overaction on Sacrificed Rams 4
Video_icon

కళ్లు ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు ? రెడ్ బుక్ పేరుతో బెదిరింపులు, అక్రమ కేసులు
Minister Satya Kumar Revealed Chandrababu Conspiracy on Medical College Tenders 5
Video_icon

ఆదోని మెడికల్ కాలేజీని ప్రేమ్ చంద్ షాకి అప్పగించాలని నిర్ణయం
Advertisement
 