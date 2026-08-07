 విజయవాడ వెస్ట్‌లో ఉద్రిక్తత.. బుద్ధా వెంకన్న అనుచరుల హల్‌చల్‌ | Vijayawada West Political Tension: TDP Budda Venkanna Supporters Disrupt YSRCP Deeksha | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విజయవాడ వెస్ట్‌లో ఉద్రిక్తత.. బుద్ధా వెంకన్న అనుచరుల హల్‌చల్‌

Aug 7 2026 12:19 PM | Updated on Aug 7 2026 1:03 PM

TDP Budda Venkanna Supporters Over Action At Vijayawada West

సాక్షి, విజయవాడ: విజయవాడ వెస్ట్ నియోజకవర్గంలో రాజకీయ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వైఎస్సార్‌సీపీ చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్ష కార్యక్రమం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. శాంతియుతంగా జరుగుతున్న నిరసనను భంగపరిచేందుకు టీడీపీ నేతలు అక్కడికి చేరుకుని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు.

విజయవాడ వెస్ట్ నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్‌సీపీ చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్ష కార్యక్రమం వద్దకు టీడీపీ నేత బుద్ధా వెంకన్న అనుచరులు చేరుకుని నినాదాలు చేశారు. శాంతియుతంగా జరుగుతున్న నిరసనను భంగపరిచేందుకు, వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులను రెచ్చగొట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. మళ్లీ గొడవలు సృష్ఠించేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ ఘటనతో కొద్దిసేపు అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. పరిస్థితి అదుపు తప్పకుండా పోలీసులు అప్రమత్తమై పరిస్థితిని పర్యవేక్షించారు.

 


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో బోనాల పండుగ (ఫొటోలు)
photo 2

ఒంగోలు : భక్తితో వేల్ కావడి ఉత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

'కనకరాజు'తో హ్యాట్రిక్ కొట్టిన రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘పుస్తెలు అమ్మి అయినా పులస తినాలి’ పులస చేప రుచి ప్రత్యేకత (ఫొటోలు)
photo 5

'కొరియన్‌ కనకరాజు' మూవీలో స్పెషల్ సాంగ్ ట్రెండింగ్ లో దక్షా నగార్కర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Friends and Parents Comments In About The Accident 1
Video_icon

ప్రియాంక కేసులో సంచలనం.. 3 కారుతో గుద్ది గుద్ది
Varun Tej's Korean Kanakaraju Movie Review & Rating 2
Video_icon

కొరియన్ కనకరాజు హిట్టా? ఫట్టా?
Friends Sensational Comments On Rajahmundry Doctor Priyanka Incident 3
Video_icon

రాజమండ్రి డాక్టర్ ప్రియాంక ఘటనపై ఫ్రెండ్స్ సంచలన నిజాలు..!
Perni Nani Mass Warning To Bonda Uma Comments 4
Video_icon

మల్లాది విష్ణు టెంట్ వేసి దీక్ష చేస్తున్నాడు ... దమ్ముంటే ఈరోజు వెళ్లు.. బోండా ఉమాకు పేర్శినాని వార్నింగ్
CM Vijay Sangeetha Divorce Case Close 5
Video_icon

నో డివోర్స్ సీఎం విజయ్ కి బిగ్ రిలీఫ్
Advertisement
 