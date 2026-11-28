సాక్షి, విశాఖపట్నం: విశాఖపట్నంలోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతం కైలాసగిరిపై స్కూల్ బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది. కైలాసగిరిపై నుంచి బస్సు ఒక్కసారిగా లోయలోకి బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనలో పలువురు విద్యార్థులు గాయపడగా, క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
పిఠాపురం నుంచి విద్యార్థులు పిక్నిక్ కోసం విశాఖపట్నానికి వచ్చారు. పిఠాపురం నుంచి 8 బస్సుల్లో విహారయాత్రకు ఆదర్శ స్కూల్ విద్యార్థులు రాగా, ఒక బస్సు ప్రమాదం బారిన పడింది. ఈ క్రమంలో కైలాసగిరిపైకి వెళ్లిన స్కూల్ బస్సు ప్రమాదవశాత్తు బోల్తా పడి లోయలోకి జారిపోయింది.
ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో మొత్తం 37 మంది విద్యార్థులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన విద్యార్థులను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కైలాసగిరి బస్సు ప్రమాద ఘటనలో డ్రైవర్ సహా ముగ్గురికి గాయాలయ్యాయి. గాయాలైన ఇద్దరి విద్యార్థులలో ఒక విద్యార్థికి కాలు విరగగా, మరో విద్యార్థి కంటికి గాయమైంది.
కైలాసగిరి ప్రమాదంపై సాక్షి టీవీతో బస్సు డ్రైవర్ కోటయ్య మాట్లాడుతూ.. ‘ బ్రేకులు ఫెయిల్ అయిన కారణంగా ప్రమాదం జరిగింది. కొండ దిగే క్రమంలో బ్రేక్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి. రిటైనింగ్ వాల్ లేకపోతే పెద్ద ప్రమాదమే జరిగేది. మొత్తం 8 బస్సులో పిఠాపురం నుంచి విద్యార్థులతో వచ్చాం. ముగ్గురికి గాయాలు అయ్యాయి’ అని తెలిపాడు.
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