 సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో కీలక పరిణామం | Saikrishna lock up death Constables taken into custody by SIT | Sakshi
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సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో కీలక పరిణామం

Aug 5 2026 4:21 PM | Updated on Aug 5 2026 5:15 PM

Saikrishna lock up death Constables taken into custody by SIT

సాక్షి, విజయవాడ: సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో కీలక సీఐ నాగరాజు కస్టడీ ముగిసింది. ఏడురోజుల పాటు సీఐ నాగరాజును సిట్‌ అధికారులు ప్రశ్నించారు. మరోవైపు సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నలుగురు కానిస్టేబుళ్లను ఐదు రోజులపాటు సిట్ అధికారులు విచారించనున్నారు. ఈ మేరకు ఐదు రోజులపాటు విచారించేందుకు  కోర్టు అనుమతించింది.

ఈ నేపథ్యంలో  కానిస్టేబుళ్లు అశోక్, నాని, బాబురావు, సాంబయ్యను  సిట్ అధికారులు నేటి నుంచి కస్టడీలోకి తీసుకోనున్నారు. కాగా సాయి కృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో కీలక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నలుగురు కానిస్టేబుళ్లు ప్రస్తుతం వేర్వేరు సబ్ జైళ్లలో రిమాండ్ ఖైదీలుగా ఉన్నారు. ‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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