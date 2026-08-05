 జెన్‌జీ సైతం వైఎస్‌ జగన్‌ వెంటే.. | Gen Z Surge: Jagan's Visit Sparks New Energy in Devarapalli | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దేవరపల్లి: జెన్‌జీ సైతం వైఎస్‌ జగన్‌ వెంటే..

Aug 5 2026 12:39 PM | Updated on Aug 5 2026 1:05 PM

Gen Z Surge: Jagan's Visit Sparks New Energy in Devarapalli

సాక్షి, తూర్పు గోదావరి: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి దేవరపల్లి పర్యటనకు ప్రజల నుంచి భారీ స్పందన లభించింది. ముఖ్యంగా జెన్‌జీ (Gen Z) యువత పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి జగన్‌కు స్వాగతం పలికారు. బుధవారం ఉదయం పర్యటన సాగిన మార్గమంతా అభిమానులు, కార్యకర్తల సందడితో కోలాహలంగా మారింది.

వైఎస్‌ జగన్‌ రాక సందర్భంగా దేవరపల్లిలో యువత ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. పెద్ద సంఖ్యలో యువకులు, విద్యార్థులు రోడ్ల వెంట నిలబడి జెండాలు, ప్లకార్డులతో తమ అభిమాన నేతకు స్వాగతం పలికారు. జగన్‌ వాహనం కనిపించగానే నినాదాలతో హోరెత్తించారు. పలుచోట్ల పూల వర్షం కురిపిస్తూ తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు.

జగన్‌ పర్యటనకు గ్రామాలు, పట్టణాల నుంచి కార్యకర్తలు, అభిమానులు తరలిరావడంతో దేవరపల్లిలో భారీ జనసందోహం కనిపించింది. యువత ఉత్సాహం, కార్యకర్తల నినాదాలతో పర్యటనకు ప్రత్యేక వాతావరణం ఏర్పడింది. సాధారణంగా.. జగన్‌ పర్యటనలో మహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటుంటారు. అయితే ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల్లో యువత మద్దతు కీలకంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో జెన్‌జీ యువత భారీగా పాల్గొనడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది.

కొత్త తరం ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు అన్ని పార్టీలు ప్రయత్నిస్తున్న వేళ.. జగన్‌ పర్యటనలో యువత భాగస్వామ్యం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ సందర్భంగా వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ ముందుకు సాగారు. తన పర్యటనకు వచ్చిన ప్రజలు, యువతకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. దేవరపల్లి పర్యటన వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపిందని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పట్టుచీరలో బుట్టబొమ్మలా తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

'వారణాసి' షూటింగ్ చేసిన చోట 'దృశ్యం' పాప (ఫొటోలు)
photo 3

బన్నీ 'వరుడు' హీరోయిన్ ఇప్పుడెలా ఉందో చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

హ హ హాసిని బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

గోల్డ్ కలర్ డ్రెస్‌లో అదరగొట్టిన తెలుగుగమ్మాయి.. ఈషా రెబ్బా (ఫొటోలు)

Video

View all
Chiranjeevi And Nagarjuna Multi-Starrer Movie Update 1
Video_icon

మెగా, అక్కినేని ఫ్యాన్స్ పండగే.. చిరంజీవి, నాగార్జున మల్టీస్టారర్
Grand Welcome To YS Jagan With Huge Gajamala At Devarapalli 2
Video_icon

భారీ గజమాలతో జగన్ కు ఘన స్వాగతం
YS Jagan Craze In Devarapalli | Big Shock For Nara Lokesh, CM Chandrababu 3
Video_icon

దేవరపల్లిలో జగన్ క్రేజ్ ఈ వీడియో చూస్తే లోకేష్ నిద్రపోడు
YS Jagan Huge Convoy Visuals At Devarapalli Tour 4
Video_icon

దేవరపల్లి దద్దరిల్లేలా వైఎస్ జగన్ కాన్వాయ్
Umpire Anil Chaudhary About Virat Kohli And Gautam Gambhir 5
Video_icon

Kohli Vs Gambhir.. ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే? 13 ఏళ్ల తర్వాత నిజం బయటపెట్టిన అంపైర్
Advertisement
 