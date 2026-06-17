 సాయికృష్ణను లాకప్‌లోనే కొట్టి చంపారు | Sai Krishna was beaten to death in the lockup says ambati | Sakshi
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సాయికృష్ణను లాకప్‌లోనే కొట్టి చంపారు

Jun 17 2026 5:50 AM | Updated on Jun 17 2026 5:50 AM

Sai Krishna was beaten to death in the lockup says ambati

ఫొటోలు బయట పెట్టిన వైఎస్సార్‌సీపీ నేత అంబటి రాంబాబు 

టూ వీలర్‌పై శవాన్ని శ్మశానవాటికకు తీసుకెళ్లారు 

అటూ ఇటూ కానిస్టేబుళ్లు.. మధ్యలో శవం 

అర్ధరాత్రి తగులబెట్టేసి బూడిద సైతం మాయం చేశారు 

కోర్టు ఎదుట మాత్రం వెతుకుతున్నామంటూ అబద్ధాలు 

రక్షకభట నిలయంలోనే భక్షణ చేసే కార్యక్రమం దారుణం  

మృతుడి మేనమామ జనసేన పార్టీలో చురుకైన కార్యకర్త 

సాక్షి ప్రతినిధి, గుంటూరు : గాదె సాయికృష్ణను విజయవాడ కృష్ణలంక పోలీసులు కొట్టి చంపేసి, శవాన్ని తగుల­బెట్టేశారని వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు స్పష్టం చేశారు. సాయికృష్ణకు పెట్టిన చిత్రహింసలు, సాయి­కృష్ణ మృతదేహం∙ఫొటో­లను ఆయన బయ­టపెట్టారు. ఇందుకు సంబంధించి ఒక సంచలన వీడియోను మంగళవారం రాత్రి విడుదల చేశారు. అందులో అంబటి ఏం చెప్పారంటే.. ‘23 ఏళ్ల గాదె సాయికృష్ణ కొంత క్రిమినల్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ ఉన్న యువకుడు అని, అతనిపై కొన్ని కేసులు ఉన్నాయ­ని మే 9న మార్కాపురం నుంచి విజయవాడ కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు కస్టడీలోకి తీసుకుని స్టేషన్‌కు తీసుకువ­చ్చారు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది ప్రశ్నగా మిగిలింది. సాయికృష్ణ ఉన్నాడా? చని­పోయాడా? సాక్ష్యాధారాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది ప్రశ్నగా మారింది. 

వాస్తవానికి గాదె సాయికృష్ణ మిడిల్‌ క్లాస్‌ కుటుంబానికి చెందిన యువకుడు. ఆయన మేన­మామ, వారి కుటుంబం రాధా, రంగా­తో పనిచేశారు. ప్రస్తుతం జనసేన పార్టీ తరఫున చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. అయితే గాదె సాయికృష్ణ మీద కొన్ని కేసులు ఉండటంతో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కృష్ణలంకలో అతన్ని తీవ్రంగా హింసించారు. ఆ క్రమంలో గాదె సాయికృష్ణ చనిపోయాడని మాకు సమా­చారముంది. సహజంగా లాకప్‌ డెత్‌ జరిగితే మసి­పూసి మారేడు కాయ చేసి, కుటుంబ సభ్యులకు అప్పజెప్పి.. రాజీ కుదుర్చుకుని వెళ్లిపోతారు. ఇక్క­డ దానికి భిన్నంగా మృతదేహాన్నే మా­యం చేశా­రు. మృతదేహాన్ని కృష్ణలంక శ్మశాన వాటికకు తీసుకెళ్లి దహనం చేసేశారు. 

టూ వీలర్‌పై ముందు ఒక కానిస్టేబుల్‌.. వెనుక మరో కానిస్టేబుల్‌ కూర్చు­ని.. మధ్యలో శవాన్ని పెట్టుకుని వెళ్లారు. అక్కడ దహనం చేసి, బూడిద కూడా మాయం చేశారు. అయితే పోలీసులు.. కోర్టుకు మాత్రం మాకు తెలి­యదు, ఎక్కడో ఉన్నాడు.. వెతుకుతున్నాము. ప్ర­త్యే­క బృందాలను ఏర్పాటు చేసి వెతుకుతు­న్నా­మ­­ని చెబుతున్నారు. సాయికృష్ణ తల్లికి సీఐ నాగరాజు ‘మీ అబ్బాయ్‌ నాకు ఎదురు తిరిగాడు. వాడిని చంపేస్తాను. దండ రెడీ చేసుకో.. అని చెప్పి, మరీ చంపేసిన ఘటన ఇది. నీపై దాడిచేసి ఉండవచ్చు. అ­యితే పోలీసులు తీసుకొచ్చి చంపేస్తా­రా? రక్షకభట నిలయంలోనే భక్షణ చేసే కార్యక్రమం పోలీసులు చేస్తున్నారంటే ఏమిటి ధైర్యం?  

నేరం చేస్తే వారిని శిక్షించాల్సింది కోర్టులు
ఇటీవల తమిళనాడు మధురై కోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్‌ ఇచ్చింది. తండ్రీకొడుకులు.. ఇద్దరినీ తీసుకెళ్లి చిత్రహింసలకు గురిచేసి పోలీసులు చంపేస్తే,  దానిపై న్యాయ విచారణ జరిపి తొమ్మిది మంది పోలీసులను దోషులుగా నిర్ణయించి, తొమ్మిది మందికి ఉరిశిక్ష వేసిన సంగతి అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఆ ఘటనలో బాధితుల కుటుంబానికి రూ.కోటి 40 లక్షలు నష్టపరిహారం చెల్లించారు. అలాంటి కఠిన నిర్ణయం కోర్టు తీసుకుంది. ఎందుకంటే పౌరుడికి జీవించే హక్కు ఉంది. 

నేరం చేస్తే వారిని శిక్షించాల్సింది పోలీసులు కాదు.. న్యాయ­స్థానాల అధికారాన్నీ పోలీసులు చేతుల్లోకి తీసుకుని వ్యవహరిస్తుంటే ఇది ధర్మమేనా? సాయికృష్ణ నేరస్తుడైనా కూడా శిక్షను కోర్టులు నిర్ణయించాలి తప్ప.. సీఐలు, ఎస్సైలు కాదు. సాయికృష్ణను చంపే­శారు.. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు, బంధువులతో బేరా­లు ఆడుతున్నారు. కోటి రూపాయలు ఇస్తాం.. మీరు కేసు వెనక్కు తీసుకోండని బతిమా­లు­తు­న్నా­రు. రేటు కూడా పెంచుతున్నారు. పోలీసు­లు సఫల­మవుతారో, విఫలమవుతారో చూడాలి. డీజీపీ నుంచి కమిషనర్‌ వరకు ఈ నేరం తెలిసే జరిగిందని బయట చర్చ జరుగుతోంది. ఎవరైతే పోలీసులు మనిషి ప్రాణాన్ని తీసేశారో ఆ పోలీసు అధికా­రులకు శిక్ష పడేంత వరకు సమాజం కూడా పోరా­టానికి మద్దతు ఇవ్వాలి’ అని అంబటి కోరారు.

సాయికృష్ణ ఉంటే చూపించండి
పోలీసులు చంపేశారని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు 
హోం మంత్రి సమాధానం చెప్పాలి...బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలి 
వైఎస్సార్‌సీపీ నేత దేవినేని అవినాష్, మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు  
లబ్బీపేట (విజయవాడ తూర్పు): విజయవాడ కృష్ణలంకకి చెందిన గాదె సాయికృష్ణ కనిపించకుండాపోవడానికి బాధ్యులైన పోలీసులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్సార్‌సీపీ ఎన్టీఆర్‌ జి­ల్లా అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్, మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ మేరకు వారు డీసీపీ కేజీవీ సరితను మంగళవారం కలిసి వినతిపత్రమిచ్చారు. 

అనంతరం వారు మీడియాతో మా­ట్లాడుతూ కొన్ని రోజులుగా సాయికృష్ణ కనిపించడం లేదని, పోలీసులే తీసుకెళ్లి చంపే­శారని కు­టుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారని పేర్కొన్నారు. కృష్ణలంక పోలీసులు అదుపులోకి తీసు­కున్న సాయికృష్ణ ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియజేయాలని, ఈ ఘ­టన వెనుక దోషులను శిక్షించాలని డిమాండ్‌ చేశా­రు. విజయవాడ పోలీ­సు­లపై ఎన్నో ఆరోపణలు వస్తున్నాయని, సివిల్‌ సెటిల్మెంట్లు, స్టేషన్‌ సెటిల్‌మెంట్లతో వారు బిజీ అయిపోయారన్నారు. 

వాస్తవాలు తెలియాలి 
మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు మాట్లాడుతూ.. గాదె సాయికృష్ణ కనబడటం లేదని ఆయన తల్లి చెప్పిన మాటల ఆధారంగా వాస్తవాలు బయట పెట్టాలని డిమాండ్‌ చేశారు. సాయికృష్ణను ఇంటినుంచి తీసుకెళ్లినట్టు తల్లి చెబుతోందన్నారు. పోలీసులు ఇష్టానుసారంగా కొట్టి చంపేశారని ఆమె,ఇతర కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారని వివరించారు. సాయికృష్ణ విషయంలో పోలీసులు మౌనం వీడాలని, రాష్ట్ర హోం మంత్రి సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్‌ చే­శా­రు. 

నగరంలో పోలీసుల తీరుపై ఎన్నో విమర్శలు వస్తున్నాయన్నారు. చట్టాన్ని ఎవరూ చేతుల్లోకి తీసుకోలేరని చెప్పారు. వైఎస్సార్‌సీపీ తరఫున సాయికృష్ణ కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తామని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో మాజీ డిప్యూటీ మేయర్‌ ఆళ్ల చల్లారావు, వైఎస్సార్‌సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి తంగిరాల రామిరెడ్డి, తూర్పు నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు సర్నా­ల తిరుపతిరావు, సోషల్‌ మీడియా రాష్ట్ర ఆర్గనైజింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ దొడ్డా అంజిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.   

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