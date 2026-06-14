 ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్‌లో కాక్రోచ్‌ పార్టీ ధర్నా.. జెన్‌జీ భారీ మద్దతు (ఫొటోలు) | Cockroach Janata Party Protest In Hyderabad Photos | Sakshi
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ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్‌లో కాక్రోచ్‌ పార్టీ ధర్నా.. జెన్‌జీ భారీ మద్దతు (ఫొటోలు)

Jun 14 2026 12:45 PM | Updated on Jun 14 2026 12:45 PM

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# Tag
Cockroach Janta Party protest Hyderabad Photos
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ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్‌లో కాక్రోచ్‌ పార్టీ ధర్నా.. జెన్‌జీ భారీ మద్దతు (ఫొటోలు)
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