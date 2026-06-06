పంజగుట్టలో అందాల నటి రాశీసింగ్‌ సందడి (ఫొటోలు)

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హైదరాబాద్ : పంజగుట్టలో అందాల నటి రాశీసింగ్ (Rashi Singh) సందడి చేశారు. ఆపిల్ ఫోన్తో సెల్ఫీలు దిగుతూ..ల్యాప్టాప్ను ఆపరేట్ చేస్తూ మోడల్స్తో కలిసి మురిపించారు.
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పంజగుట్ట బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ షోరూంలో ఆమె మరోనటి ఆద్యారెడ్డితో కలిసి ‘యాపిల్ డేస్ ప్రోగ్రాం’ను ప్రారంభించారు. షోరూంలో కలియతిరుగుతూ కస్టమర్లతో ముచ్చటించారు.
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యాపిల్ ఫోన్ల కొనుగోళ్లలో పలు ఆఫర్లను అందిస్తున్నట్లు బజాజ్ ఎల్రక్టానిక్స్ సీఈవో కరణ్ బజాజ్ తెలిపారు.
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