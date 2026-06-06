 పంజగుట్టలో అందాల నటి రాశీసింగ్‌ సందడి (ఫొటోలు) | Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పంజగుట్టలో అందాల నటి రాశీసింగ్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Jun 6 2026 11:10 AM | Updated on Jun 6 2026 11:22 AM

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta1
1/17

హైదరాబాద్‌ : పంజగుట్టలో అందాల నటి రాశీసింగ్‌ (Rashi Singh) సందడి చేశారు. ఆపిల్‌ ఫోన్‌తో సెల్ఫీలు దిగుతూ..ల్యాప్‌టాప్‌ను ఆపరేట్‌ చేస్తూ మోడల్స్‌తో కలిసి మురిపించారు.

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta2
2/17

పంజగుట్ట బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ షోరూంలో ఆమె మరోనటి ఆద్యారెడ్డితో కలిసి ‘యాపిల్‌ డేస్‌ ప్రోగ్రాం’ను ప్రారంభించారు. షోరూంలో కలియతిరుగుతూ కస్టమర్లతో ముచ్చటించారు.

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta3
3/17

యాపిల్‌ ఫోన్ల కొనుగోళ్లలో పలు ఆఫర్లను అందిస్తున్నట్లు బజాజ్‌ ఎల్రక్టానిక్స్‌ సీఈవో కరణ్‌ బజాజ్‌ తెలిపారు.

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta4
4/17

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta5
5/17

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta6
6/17

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta7
7/17

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta8
8/17

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta9
9/17

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta10
10/17

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta11
11/17

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta12
12/17

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta13
13/17

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta14
14/17

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta15
15/17

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta16
16/17

Beautiful Actress Rashi Singh creates a Buzz in Panjagutta17
17/17

# Tag
Actress Actress Gallery Rashi Singh Panjagutta photo gallery viral photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పంజగుట్టలో అందాల నటి రాశీసింగ్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

నాగచైతన్య దూత వెబ్ సిరీస్ సీక్వెల్ ప్రారంభం.. ఫోటోలు
photo 3

'బిగ్‌బాస్' కీర్తిభట్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ రంభ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

తమన్నా ఇంట్లో లింగభైరవి పుణ్యపూజ (ఫొటోలు)

Video

View all
Director Buchi Babu Speech About Peddi Movie Collections 1
Video_icon

పెద్ది మూవీ టాక్ పై బూచి బాబు రియాక్షన్
The Hidden Crisis In China Economy 2
Video_icon

చైనా వినాశనం మొదలైంది! డ్రాగన్ కు ఊహించని షాక్!
CPI Ramakrishna Comments On Chandrababu 3
Video_icon

దురాశ పడినవాడెవ్వడు బాగుపడలేదు.. అమరావతి రైతులకు న్యాయం చేయండి
Viral Video Of Boy Going To School On Goat 4
Video_icon

బుడ్డోడా నువ్వు తోప్ అంతే
KA Paul Reaction On Pawan Kalyan Comments 5
Video_icon

పవన్ పై కే ఏ పాల్ పంచులే పంచులు
Advertisement