సాక్షి,హైదరాబాద్: దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న వారణాసి. వారణాసి సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్ ఈవెంట్లో రాజమౌళి చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదానికి దారితీశాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు హిందూ సమాజాన్ని అవమానించాయని ఆరోపిస్తూ విశ్వహిందూ పరిషత్ (VHP) సహా పలు హిందూ సంస్థలు రాజమౌళిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి.
ఈ నేపథ్యంలో విశ్వహిందూ పరిషత్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి రావినూతల శ్రీధర్ రాజమౌళిపై మండిపడ్డారు. ‘ రాజమౌళి చేసిన వ్యాఖ్యలు హిందూ భావాలను దెబ్బతీశాయి. రాజమౌళి వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పాలి. లేదంటే లంకా దహనం సన్నివేశాలు ప్రదర్శిస్తాం’అని హెచ్చరించారు. జిహాదీ నిధులతో సినిమాలు తీసి హిందూ దేవుళ్లను అవమానిస్తున్నారని రావినూతన శ్రీధర్ ఆరోపించారు.
రాజమౌళి మీకు ‘లంకా దహనం సీన్లు చూపిస్తాం’
Nov 21 2025 3:17 PM | Updated on Nov 21 2025 3:47 PM
