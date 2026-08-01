 TSLPRB పోలీసు నోటిఫికేషన్.. దరఖాస్తు తేదీలు ప్రకటన | TSLPRB announces application dates for police recruitment notification | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

TSLPRB పోలీసు నోటిఫికేషన్.. దరఖాస్తు తేదీలు ప్రకటన

Aug 1 2026 1:56 PM | Updated on Aug 1 2026 2:07 PM

TSLPRB announces application dates for police recruitment notification

సాక్షి, హైదరాబాద్‌:  రాష్ట్రంలో TSLPRB 7,437 పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి  నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.తాజాగా  ఆ పరీక్షల దరఖాస్తు తేదీలను ప్రకటించింది. ఈ నెల (ఆగస్టు 19 నుంచి సెప్టెంబర్ 9) వరకూ దరఖాస్తులకు గడువుగా ప్రకటించింది. ఆన్‌లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఉండనున్నట్లు పేర్కొంది.  పోలీస్, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్, ఫైర్, ఎమర్జెన్సీ, జైలు విభాగాలకు సంబంధించి 4 నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చింది.

TSLPRB నోటిఫికేషన్ వివరాలు

విభాగాలవారీగా ఖాళీల వివరాలు
పోలీస్ శాఖ (Police Department)
•   పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (సివిల్): 3,697 
•   పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (AR): 1,052 
•   సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (సివిల్): 148 
•   అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (FPB): 23 
•   రిజర్వ్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (AR): 14 
•   రిజర్వ్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (TGSP): 12 
•   పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌ (SARCPL): 24 
•   పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (డ్రైవర్ - PTO): 20 
•   రిజర్వ్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (SARCPL): 3 
•   పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (మెకానిక్ - PTO): 7


స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (SPF)
•    కానిస్టేబుల్: 1,380
•    సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్: 44


అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ & సివిల్ డిఫెన్స్ శాఖ
•    ఫైర్ ఫైటర్: 751
•    స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్: 39


4. జైళ్లు & సరిదిద్దే సేవల శాఖ (Prisons & Correctional Services)
•    వార్డర్ (పురుషులు): 196
•    డిప్యూటీ జైలర్ (పురుషులు): 14
•    వార్డర్ (మహిళలు): 12
•    డిప్యూటీ జైలర్ (మహిళలు): 1


ముఖ్యమైన సమాచారం & దరఖాస్తు విధానం


•  అధికారిక వెబ్‌సైట్: అర్హులైన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ www.tgprb.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
•    వైద్య పరీక్షల సూచన: అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే ముందే, తమ శారీరక, వైద్య ప్రమాణాలు (Physical and Medical Standards) సరిగ్గా సరిపోతున్నాయో లేదో సివిల్ సర్జన్ తో పరీక్షించుకోవాలని బోర్డు సూచించింది.
సిద్ధంగా ఉంచుకోవాల్సిన ధ్రువపత్రాలు:
ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు సమయంలో, నియామక ప్రక్రియలో భాగంగా క్రింది పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది:
•    ఎస్సీ కుల ధ్రువపత్రం: తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ఎస్సీ అభ్యర్థులు ఎస్సీ గ్రూప్-I, ఎస్సీ గ్రూప్-II, ఎస్సీ గ్రూప్-III సబ్-క్లాసిఫికేషన్‌తో కూడిన లేటెస్ట్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలి.
•    ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS) సర్టిఫికేట్: తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే ఏప్రిల్ 1, 2026 లేదా ఆ తర్వాత జారీ చేయబడిన EWS సర్టిఫికేట్.
•    నాన్-క్రీమీలేయర్ సర్టిఫికేట్: బీసీ అభ్యర్థుల కోసం ఏప్రిల్ 1, 2026 లేదా ఆ తర్వాత జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్.
•    స్థానికత ధ్రువపత్రాలు: 1వ తరగతి నుండి 7వ తరగతి వరకు బోనఫైడ్ లేదా రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్లు.
•    ప్రత్యేక కేటగిరీ ధ్రువపత్రాలు (వర్తించే అభ్యర్థులకు).
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సినిమాలకు పనికొచ్చే ముఖమేనా.. కట్‌ చేస్తే స్టార్‌ హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు)

photo 2

'రాజా ది రాజా' మూవీ హీరోయిన్ విశాఖ ధిమన్ క్యూట్...(ఫొటోలు)
photo 3

ఎయిర్‌పోర్టును తలపించేలా.. కొత్త హంగుల్లో సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

నాడు జగన్‌ శంకుస్థాపన.. నేడు ‘భోగాపురం’ అందాలు (ఫొటోలు)
photo 5

గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలం వద్ద ప్రమాద హెచ్చరికలు (ఫొటోలు)

Video

View all
JC Prabhakar's Followers Created a Ruckus in Tadipatri 1
Video_icon

తాడిపత్రిలో జేసీ ప్రభాకర్ వర్గీయుల వీరంగం
Rohit Sharma New Look Goes Viral 2
Video_icon

2027 వరల్డ్ కప్ కోసం రెడీ న్యూ లుక్ తో షేక్ చేస్తున్న రోహిత్..
Chandrababu Govt Introduces Fire NOC Relaxations 3
Video_icon

బడా బిల్డర్లకు రెడ్ కార్పెట్.. ఫైర్ NOC లేకుండానే అనుమతులు?
3rd Day CI Nagaraju Custodial Interrogation 4
Video_icon

మూడవరోజు CI నాగరాజు కస్టడీ విచారణలో షాకింగ్ నిజాలు
YS Jagan Explain Before Bhogapuram Airport Foundation Stone Struggles 5
Video_icon

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టుపై 130 కేసులుపై పోరాడి న్యాయం చేసాం!
Advertisement
 