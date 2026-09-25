 ‘పోలీసులకు చెప్పాడని’ అనుమానంతో.. స్నేహితుడి దారుణహత్య! | Rajendranagar Friend Murder Over Drug Case In Hyderabad Telangana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘పోలీసులకు చెప్పాడని’ అనుమానంతో.. స్నేహితుడి దారుణహత్య!

Sep 25 2026 8:11 AM | Updated on Sep 25 2026 8:11 AM

Rajendranagar Friend Murder Over Drug Case In Hyderabad Telangana

వసీం (ఫైల్‌)

పోలీసులకు మాదకద్రవ్యాల విక్రయం గుట్టు చెప్పాడని దారుణం

హైదరాబాద్‌: మహానగరంలో దారుణాలు పెరిగిపోతున్నాయి. పట్టపగలే కత్తులతో విరుచుకుపడి నిండు ప్రాణాలు తీశారు. మాదకద్రవ్యాలు అమ్ముతున్న సమాచారాన్ని పోలీసులకు అందిస్తున్నాడన్న అనుమానంతో ఓ యువకుడిని స్నేహితులే కత్తులతో పొడిచి అతి దారుణంగా హత్య చేశారు. ఈ ఘటన రాజేంద్రనగర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.

పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. ఉప్పర్‌పల్లి హ్యాపీ హోమ్స్‌ ప్రాంతానికి చెందిన వసీం(28) ఆటో డ్రైవర్‌గా జీవనం సాగిస్తున్నాడు. చింతల్‌మెట్‌ ప్రాంతానికి చెందిన సోహెబ్, ఇలియాస్‌లు స్నేహితులు. గతంలో మాదకద్రవ్యాలు అమ్ముతూ పోలీసులకు పట్టుబడి జైలుకు వెళ్లి వచ్చారు. జైలు నుంచి వచ్చిన అనంతరం ముగ్గురూ కలిసి స్థానికంగా మాదకద్రవ్యాలు అమ్ముతున్నారు. కొన్ని రోజుల నుంచి స్నేహితులకు వసీం దూరంగా ఉంటున్నాడు.

మాదకద్రవ్యాలు అమ్ముతున్న ఇరువురిని గతంలో పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. తమ సమాచారాన్ని వసీం పోలీసులకు అందించాడని ఇద్దరూ భావించి గొడవపడ్డారు. ఇదే విషయమై మనస్పర్థలు వచ్చాయి. గురువారం వసీం ఇంటికి వచ్చిన ఇలియాస్, సోహెబ్‌లు బయటకు పిలిచి ఇదే విషయమై చర్చించారు. మాట మాట పెరిగి వసీంపై కత్తులతో దాడి చేసి పారిపోయారు. తీవ్ర గాయాలైన వాసీం అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని పరిశీలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఇదీ చదవండి: మరొకరితో వెళ్లిపోయేందుకు సిద్ధపడిందని..

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫరియా అబ్దుల్లా ‘సిగ్మా’ సినిమా (ఫొటోలు)
photo 2

వాయుగుండం ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా అతలాకుతలం (ఫొటోలు)
photo 3

ఖైరతాబాద్‌ మహాగణపతి శోభాయాత్రకు సర్వం సిద్ధం (ఫొటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ రాధ ఇంట గణనాథునికి ప్రత్యేక పూజలు.. ఫోటోలు
photo 5

బీచ్‌లో దేవకన్యలా హీరోయిన్ శ్రీలీల పోజులు.. ఫోటోలు

Video

View all
Advocate Sowmya Shocking Comments On DGP Over Sai Krishna Case 1
Video_icon

DGPకి మెసేజ్ చేస్తే ఆయన ఇచ్చిన రిప్లై... సాయి కృష్ణ కేసులో అడ్వకేట్ సౌమ్య షాకింగ్ నిజాలు
Nallapureddy Prasanna Kumar Reddy Warning To Vemireddy Prashanthi Reddy 2
Video_icon

మా అక్కకి చెప్పునా.. పిరికి పందలరా.. భయపడడం YSRCP బ్లడ్ లోనే లేదు
Ambati Rambabu Satirical Comments On AP Police Over Illegal Cases On YSRCP 3
Video_icon

ఓరి మీ దుంప తెగ.. ఏ కేసులు పడితే ఆ కేసులు పెట్టమకండయ్యా స్వామి...
Karumuri Venkat Reddy Sensational Comments On Chandrababu Naidu 4
Video_icon

రెండు రోజులు అయింది దస్తగిరి మిమ్మల్ని కలిసి... ఎందుకో చెప్పమంటారా
Kakumanu Rajashekhar Death Was Not A Natural One 5
Video_icon

కాకుమానుది మరణం కాదు.. ప్రభుత్వ హత్య.. కింద పడేసి తొక్కిన పోలీసులు.. సంచలన వీడియో
Advertisement
 