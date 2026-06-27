 మహిళను బలవంతంగా ముద్దుపెట్టుకున్న ఫిజియోథెరపిస్ట్ | Physiotherapist Sexually Harasses Woman Crime News | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మహిళను బలవంతంగా ముద్దుపెట్టుకున్న ఫిజియోథెరపిస్ట్

Jun 27 2026 10:56 AM | Updated on Jun 27 2026 11:09 AM

Physiotherapist Sexually Harasses Woman Crime News

చికిత్స కోసం వచ్చిన మహిళతో అసభ్య ప్రవర్తన

ఫిజియోథెరపిస్ట్‌పై శంకర్‌పల్లి పోలీస్‌స్టేషన్‌లో కేసు

హైదరాబాద్‌, బంజారాహిల్స్‌: చికిత్స కోసం వచ్చిన ఓ మహిళను లైగింక వేధింపులకు గురిచేసిన ఓ ఫిజియోథెరపిస్ట్‌పై శంకర్‌పల్లి పోలీస్‌స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. అయితే జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్‌గా నమోదైన కేసు జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌కు బదిలీ అయింది. ఓ మహిళ భుజం నొప్పితో 2025 ఆగస్టు, సెప్టెంబర్‌ల్లో మోకిలాలోని 24 ఫిజియోథెరపీ క్లినిక్‌లో చేరింది.

జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నెం–35కు చెందిన ఫిజెయోథెరపిస్ట్‌ రేలంగి సునీల్‌కుమార్‌ ట్రీట్‌మెంట్‌ పేరిట ఆమెతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ ఆమె అనుమతిలేకుండా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. బాధితురాలు నిలదీయగా క్షమాపణ చెప్పాడు. నిందితుడి ప్రవర్తనతో డిప్రెషన్‌కు గురైన బాధితురాలు కౌన్సెలింగ్‌ సైతం తీసుకుంది. నిందితుడు జూబ్లీహిల్స్‌లో అనుమతులు లేకుండానే క్లినిక్‌ నడుపుతున్నాడని,  అధికారుల తనిఖీల సమాచారం తెలియడంతో రాత్రికిరాత్రే పరికరాలు తరలించాడని ఫిర్యాదులో ఆమె పేర్కొంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెరపై నవ్వు.. తెర వెనుక విజన్‌.. భాగ్యరాజ్‌ అరుదైన (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమలలో శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైన శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం (ఫొటోలు)
photo 4

‘దీవాన’ సినిమా థ్యాంక్స్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

నెల్లూరు : ఘనంగా రొట్టెల పండుగ ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Analyst Shankar Comments On Sai Krishna Mother Petition In High Court 1
Video_icon

మాకు బాబుపై నమ్మకం లేదు.. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన సాయికృష్ణ తల్లి...
AP High Court Key Decision On Gangamma Case 2
Video_icon

గంగమ్మ లాకప్ డెత్ కేసులో హై కోర్టు కీలక నిర్ణయం..
Ujjwal Nikam Explained The Truth Behind The Kasab Biryani Story 3
Video_icon

కసబ్ బిర్యానీ కథలో ట్విస్ట్.. అసలు నిజం భయటపెట్టిన లాయర్ ?
Gade Sai Krishna Mother Demands CBI Probe 4
Video_icon

హైకోర్టుకు సాయి కృష్ణ తల్లి.. ఖాకీలపై నమ్మకం లేదు.. సీబీఐకి ఇవ్వండి!
Venezuela Earthquake Death Toll Rises To 920 5
Video_icon

వెనెజువెలాలో మృత్యుఘోష.. 920కి చేరిన మృతుల సంఖ్య
Advertisement
 