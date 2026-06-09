 లోన్‌ యాప్‌ వేధింపులు.. వివాహిత ఆత్మహత్య | Married woman Ends Life In Hyderabad | Sakshi
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లోన్‌ యాప్‌ వేధింపులు.. వివాహిత ఆత్మహత్య

Jun 9 2026 7:24 AM | Updated on Jun 9 2026 7:24 AM

Married woman Ends Life In Hyderabad

మేడ్చల్ జిల్లా: లోన్‌ యాప్‌ వేధింపులు తాళలేక ఓ వివాహిత ఆత్మహత్య చేసుకుంది. నేరేట్‌మెట్‌ పోలీసులు తెలిపిన మేరకు..రేవంత్‌కుమార్, దేవనందిని (25) దంపతులు నేరేడ్‌మెట్‌లో నివాసముంటున్నారు. ఈ నెల 7న రేవంత్‌కుమార్‌ బయటకు వెళ్లిన అనంతరం భార్యకు ఫోన్‌ చేశాడు. 

ఆమె స్పందించకపోవడంతో ఇంటికి వచ్చి చూడగా బెడ్‌ రూమ్‌లో ఫ్యాన్‌కు ఉరి వేసుకుని కనిపించింది.  పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి వచ్చి ఫోన్‌ను పరిశీలించగా ఓ గుర్తు తెలియని లోన్‌ యాప్‌ ద్వారా రుణం తీసుకున్నట్లు గుర్తించారు. తరచూ ఫోన్‌ చేసి వేధింపులకు గురిచేసినట్లు విచారణలో తేలింది.  ఇదిలా  తండ్రి వెంకట్‌రెడ్డి మాత్రం.. భర్త, అత్తమాల వేధింపుల వల్లనే తన కూతురు ఆత్మహత్య చేసుకుందని వాపోయాడు. 

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