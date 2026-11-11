 ముగ్గురు విద్యార్థులను కాళ్లతో తంతూ, పిడిగుద్దుల వర్షం | Kicking three students and raining down punches on them | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ముగ్గురు విద్యార్థులను కాళ్లతో తంతూ, పిడిగుద్దుల వర్షం

Nov 11 2026 5:44 PM | Updated on Nov 11 2026 5:50 PM

Kicking three students and raining down punches on them

పెద్దవూర: ముగ్గురు గురుకుల విద్యార్థులపై ఓ మైనర్ల గ్యాంగ్‌ విచక్షణారహితంగా దాడి చేసింది. నల్లగొండ జిల్లా పెద్దవూరలో‌ ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. చీకట్లో నేలపై కూర్చోబెట్టి ముగ్గురు విద్యార్థుపై మైనర్ల గ్యాంగ్ దాడి చేసింది. కాళ్లతో తంతూ, పిడిగుద్దుల వర్షం కురిపించింది. విచ్చలవిడిగా తలపై, శరీరంపై దాడి చేసింది మైనర్ గ్యాంగ్. 

సినిమా తరహాలో ఫీల్ అవుతూ దాడికి దిగడంతో ముగ్గురు విద్యార్థులకు గాయాలయ్యాయి. బాధిత విద్యార్థులు స్థానిక గురుకులానికి చెందిన వారిగా తెలిసింది. గురుకులంలో ఉండాల్సిన గురువులు, సెక్యూరిటీ లేకపోవడంతోనే ఘటన జరిగినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దాడి జరుగుతున్న సమయంలో ఒకరు వీడియో కూడా తీశారు. దాడి అనంతరం బాధిత ముగ్గురు విద్యార్థులు అక్కడి నుంచి పరుగులు తీసినట్లు తెలుస్తోంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ నయన్ సారిక స్మైలీ లుక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 2

అందంచందం.. లంగా ఓణీలో మెగాడాటర్ నిహారిక (ఫొటోలు)
photo 3

సిద్దు జొన్నలగడ్డ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 4

'గోట్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. దివ్య భారతి హైలైట్! (ఫొటోలు)
photo 5

ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవం పైడితల్లి అమ్మవారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Hyderabad Water Crisis Tanker Booking Amount 1
Video_icon

నీటి కొరత ట్యాంకర్ @5000..?
AP Unemployed Youth Massive Protest In Vijayawada 2
Video_icon

విజయవాడలో నిరుద్యోగుల భారీ ధర్నా
Dragon Climax Shooting Updates 3
Video_icon

ఎన్టీఆర్ కొత్త లుక్ అదిరిపోయిందిగా.. ఇక ఫ్యాన్స్ కి పూనకాలే!

Anantapur New Mayor Ramesh Goud Meets YS Jagan 4
Video_icon

జగన్ ను కలిసిన నూతన మేయర్ రమేష్ గౌడ్
State Election Commission Ready for Elections to 23 Municipalities and Municipal corporations 5
Video_icon

ఏపీలో మరో ఎన్నికకు నగారా..?
Advertisement
 