 ఏపీలో మరో ఎన్నికకు నగారా..? | State Election Commission Ready for Elections to 23 Municipalities and Municipal corporations | Sakshi
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ఏపీలో మరో ఎన్నికకు నగారా..?

Nov 11 2026 5:20 PM | Updated on Nov 11 2026 5:20 PM

ఏపీలో మరో ఎన్నికకు నగారా..?

# Tag
Municipalities Municipal Corporations state election state election commission
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