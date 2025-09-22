హైదరాబాద్: నగరాన్ని వరుణుడు వీడటం లేదు. రోజూ ఏదొక సమయంలో వర్షం నగరాన్ని పలకరిస్తూనే ఉంది. తాజాగా హైదరాబాద్లో వర్షం కుమ్మేస్తోంది. సోమవారం(సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ) సాయంత్రం సమయానికి ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడిపోయి భారీ వర్షంగా మారిపోయింది.
బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, ఎస్ఆర్నగర్, పంజాగుట్ట, అమీర్పేట్, ఫిల్మ్నగర్, సనత్నగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో భానీ వర్షం పడుతోంది. నగరంలొని పలు చోల్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం పడుతోంది. దాంతో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఎక్కడికక్కడే ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయి వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రధానంగా సోమాజిగూడ నుంచి పంజాగుట్ట వైపు భారీగా ట్రాఫిక్ స్థంభించిపోయింది. నగరంలో చాలా చోట్ల ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. లక్డీకాపూల్, నాంపల్లి, అసెంబ్లీ ప్రాంతాల్లో సైతం భారీగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది.
నిమిషనిమిషానికి వర్ష తీవ్రత పెరుగుతోంది. నగరంలోని పలుచోట్ల కుండపోత వర్షం పడుతోంది. మరో రెండు గంటల పాటు భారీగా వర్షం పడే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. దాంతో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమైంది. డీఆర్ఎఫ్, హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఆఫీస్ లాగౌట్ కావడంతో ఎవరూ బయటకు రావొద్దని అధికారులు అదేశించారు. హైదరాబాద్కు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.
#HYDTPInfo
🚧 Traffic Alert – Water Logging 🚧
Water logging reported from VV Statue towards Shadan College. Vehicle movement is slow in the area.
Commuters are advised to take alternate routes and drive with caution.#HyderabadTraffic #TrafficUpdate #WaterLogging #DriveSafe pic.twitter.com/4R4PGhwIdA
— Hyderabad Traffic Police (@HYDTP) September 22, 2025
Siever downpour at kamlapuri colony near Srinagar colony, requesting @gadwalvijayainc @CommissionrGHMC to please solve this issue,which is been facing from many years coz of heavy rainfall @balaji25_t pic.twitter.com/SqBba72A8W
— piyush jain (@piyush_khater) September 22, 2025