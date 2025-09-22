 హైదరాబాద్‌లో మళ్లీ కుమ్మేస్తున్న వర్షం | Sudden Heavy Rainfall Hits Hyderabad, Thunderstorms And Lightning Across Key Areas | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Hyderabad Rains News: హైదరాబాద్‌లో మళ్లీ కుమ్మేస్తున్న వర్షం

Sep 22 2025 4:29 PM | Updated on Sep 22 2025 4:58 PM

Heavy Rain In Hyderabad Sept 22nd

హైదరాబాద్‌:  నగరాన్ని వరుణుడు వీడటం లేదు. రోజూ ఏదొక సమయంలో వర్షం నగరాన్ని పలకరిస్తూనే ఉంది. తాజాగా హైదరాబాద్‌లో వర్షం కుమ్మేస్తోంది. సోమవారం(సెప్టెంబర్‌ 22వ తేదీ) సాయంత్రం సమయానికి ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడిపోయి భారీ వర్షంగా మారిపోయింది. 

బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, ఎస్‌ఆర్‌నగర్‌, పంజాగుట్ట, అమీర్‌పేట్‌, ఫిల్మ్‌నగర్‌, సనత్‌నగర్‌ తదితర  ప్రాంతాల్లో భానీ వర్షం పడుతోంది.  నగరంలొని పలు చోల్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం పడుతోంది.  దాంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఎక్కడికక్కడే ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోయి వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.  ప్రధానంగా సోమాజిగూడ నుంచి పంజాగుట్ట వైపు భారీగా ట్రాఫిక్‌ స్థంభించిపోయింది. నగరంలో చాలా చోట్ల ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.  లక్డీకాపూల్‌,  నాంపల్లి, అసెంబ్లీ ప్రాంతాల్లో సైతం భారీగా ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోయింది. 

నిమిషనిమిషానికి వర్ష తీవ్రత పెరుగుతోంది. నగరంలోని పలుచోట్ల కుండపోత వర్షం పడుతోంది. మరో రెండు గంటల పాటు భారీగా వర్షం పడే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. దాంతో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. సహాయక  చర్యల్లో నిమగ్నమైంది.  డీఆర్‌ఎఫ్‌, హైడ్రా, జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులు సహాయక చర్యలు  చేపట్టారు. ఆఫీస్‌ లాగౌట్‌ కావడంతో ఎవరూ బయటకు రావొద్దని అధికారులు అదేశించారు. హైదరాబాద్‌కు ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేశారు. 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

శరన్నవరాత్రులు అమ్మవారి అలంకారాలు- నైవేద్యాలు! (ఫొటోలు)
photo 2

'కాంతార' ట్రైలర్ రిలీజ్.. స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా రుక్మిణి వసంత్ (ఫొటోలు)
photo 3

యాంకర్ రవి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

అప్పట్లో టాలీవుడ్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్.. ఇప్పుడు గ్లామరస్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

హన్మకొండ వేయి స్తంభాల గుడి వద్ద బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫొటోలు)

Video

View all
AP Youth Funny Satires On Chandrababu Government 1
Video_icon

నిన్నే నిరుద్యోగ భృతి పడింది.. OG టిక్కెట్ బుక్ చేసుకున్నా.. యువత సెటైర్లు
Air India Plane Passenger Tries To Enter Cockpit While Looking For Toilet 2
Video_icon

బెంగళూరు ఎయిరిండియా విమానంలో కలకలం
OG Movie Trailer Video Released 3
Video_icon

ఓజీ మూవీ ట్రైలర్ విడుదల

MLC Botsa Satyanarayana Strong Reply To Chandrababu Government 4
Video_icon

ఇప్పటికైనా మారండి.. కేంద్రంలో క్రెడిట్ కోసం బాబు అబద్ధాలు
Pakistan Air Strike Kills 30 Civilians In Khyber Pakhtunkhwa Village 5
Video_icon

సొంత ప్రజలపైనే పాక్ బాంబులతో దాడి

Advertisement
 