IKP నాలెడ్జ్ పార్క్ సీఈవోగా డాక్టర్ సత్య ప్రకాష్ దాస్‌

హైదరాబాద్ , సాక్షి : ప్రముఖ సైన్స్ పార్క్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఎకోసిస్టమ్ ఎనేబుల్ ఐకేపీ నాలెడ్జ్ పార్క్ (IKP), డాక్టర్ సత్య ప్రకాష్ దాస్ను దాని కొత్త చీఫ్ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా నియమించింది.
తనను సీఈవోగా ఎంపిక చేయడంపై డా. సత్య దాస్ సంతోషం ప్రకటించారు. నాలెడ్జ్ పార్క్కు నాయకత్వం వహించడం ఒక గౌరవంగా భావిస్తున్నాననీ, దుపరి తరం బయోటెక్ స్టార్టప్లు & SMEలను శక్తివంతం చేయడానికి ప్రభుత్వం, పరిశ్రమ, విద్యాసంస్థ , మూడవ రంగంలోని భాగస్వాములతో సహకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని వెల్లడించారు.
సైన్స్, ఇన్నోవేషన్, స్ట్రాటజీ మరియు ఎకోసిస్టమ్ బిల్డింగ్లో 28 ఏళ్ల అనుభవజ్ఞుడైన డా.దాస్ IKPలో చేరడానికి ముందు, భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఇన్ విట్రో డయాగ్నోస్టిక్స్ కంపెనీలలో ఒకటైన మోల్బియో డయాగ్నోస్టిక్స్ పూర్తి యాజమాన్యంలోని R&D విభాగం స్ట్రాటజీ బిగ్టెక్ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు. సైన్స్ ఆధారిత ఆవిష్కరణ, ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాలు , పర్యావరణ వ్యవస్థ నిర్మాణంలో డా. దాస్ విస్తృత అనుభవం స్టార్టప్ల ప్రారంభంలో, పరిశోధనను స్కేలబుల్, వాస్తవ-ప్రపంచ ప్రభావంలోకి అనువదించడంలో ఐకేపీ పాత్రను బలోపేతం చేయడంలో ఉపయోగపడుతుందని సంస్థ చైర్మన్, ఎండీ పన్విత చటోపాధ్యాయ అన్నారు.
2024లో, మోల్బియో డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ బిగ్టెక్లచే మార్గదర్శక మెడ్టెక్ కార్పొరేట్ భాగస్వామ్య కార్యక్రమం EDGEని స్థాపించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. భారతదేశంలో తొలి బయోమెడికల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ బ్లాక్చెయిన్ ఫర్ ఇంపాక్ట్ (BFI)కి సీనియర్ అడ్వైజర్గా, పూణేలోని ప్రముఖ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆధారిత ఇంక్యుబేటర్ వెంచర్ సెంటర్ బోర్డు సభ్యుడిగా DoTo హెల్త్ స్ట్రాటజీ కౌన్సెల్గా కూడా ఆయన పనిచేస్తున్నారు.
5000 బయోటెక్ స్టార్టప్లకు మద్దతు ఇచ్చిన 25కుపైగా జాతీయ కార్యక్రమాలను రూపొందించే భారతదేశానికి బయో-ఇన్నోవేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ను నిర్మించడంలోనూ దాస్ దోహదపడ్డారు. భారతదేశ జాతీయ బయోటెక్నాలజీ పరిశ్రమ సంఘం ABLE చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు.
IKP నాలెడ్జ్ పార్క్
IKP నాలెడ్జ్ పార్క్ (IKP) హైదరాబాద్ , బెంగళూరులలో భౌతికంగా ఉనికిలో ఉన్న 200 ఎకరాల ప్రీమియర్ సైన్స్ పార్క్ అండ్ ఇంక్యుబేటర్. ఇది భారతదేశంలో మొట్టమొదటి వెట్ ల్యాబ్ రీసెర్చ్ పార్క్, ఇంక్యుబేటర్, ఇది అగ్రశ్రేణి ఆవిష్కరణలను పెంపొందించడానికి ప్రపంచ స్థాయి పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించే లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేయబడింది.