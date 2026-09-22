హైదరాబాద్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారింది. ఆకాశం మోత్తం మేఘావృతమయ్యింది. పెద్దఎత్తున ఉరుములు మెరుపులతో వర్షం ప్రారంభమైంది. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, ఫిల్మ్నగర్ మల్కాజిగిరి,నేరెడ్ మెట్తో పాటు ఇతర ప్రాంతాలలో కుండపోతగా వాన కురుస్తోంది. భారీగా వాన నీరు రోడ్లపైకి చేరడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్కు వాయుగుండం ఎఫెక్ట్ ఉందని దీంతో అధికారులు కీలక హెచ్చరిక జారీ చేశారు. మరో రెండు గంటలపాటు పెద్దఎత్తున వర్షం పడే అవకాసశం ఉందని కనుక అత్యవసరమైతే తప్ప బయిటకు రాకూడదని ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
సీఎం రేవంత్ ఆదేశాలు
హైదరాబాద్ నగరంలో భారీ వర్షం కురుస్తున్న నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. హైదరాబాద్ పరిధిలోని మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల కమిషనర్లు, హైడ్రా, పోలీసు కమిషనర్లు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేస్తూ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని తెలిపారు
ప్రధాన రహదారులు, జంక్షన్లు, కాలనీల్లో వర్షపు నీరు నిలిచిపోకుండా తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని నీరు నిలిచిన ప్రాంతాల్లో వెంటనే సిబ్బంది, యంత్రాలను రంగంలోకి దించాలని అధికారులకు సూచించారు. విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలగకుండా చూడాలని, ట్రాఫిక్ నిలిచిపోకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు, వరద ముప్పు ఉన్న కాలనీలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.
వాయుగుండం ప్రభావం
మరోవైపు రాష్టంపై వాయుగుండం ప్రభావం పడనుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ రోజు అర్థరాత్రి నుంచి అత్యంత భారీ వర్షం పడుతుందని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో మధ్యతెలంగాణకు ఆరెంజ్, ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. తీవ్రగాలులతో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
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