అందుకే లారా క్వాడ్రపుల్‌ సెంచరీ (400) రికార్డును బద్దలు కొట్టలేదు: వియాన్‌ ముల్దర్‌

జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో సౌతాఫ్రికా తాత్కాలిక కెప్టెన్‌ వియాన్‌ ముల్దర్‌ అజేయ ట్రిపుల్‌ సెంచరీతో (367) చెలరేగాడు. ఈ ట్రిపుల్‌తో ముల్దర్‌ చాలా రికార్డులను బద్దలు కొట్టాడు.

విదేశీ గడ్డపై అత్యధిక టెస్ట్‌ స్కోర్‌ చేసిన ఆటగాడిగా..

సౌతాఫ్రికా తరఫున ఓ టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో అత్యధిక స్కోర్‌ చేసిన ఆటగాడిగా..

కెప్టెన్‌గా తొలి మ్యాచ్‌లోనే ట్రిపుల్‌ సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా..

టెస్ట్‌ల్లో సెకెండ్‌ ఫాస్టెస్ట్‌ ట్రిపుల్‌ సెంచరీ (297 బంతుల్లో) చేసిన ఆటగాడిగా..

టెస్ట్‌ల్లో సౌతాఫ్రికా తరఫున అత్యధిక స్కోర్‌ చేసిన ఆటగాడిగా..

టెస్ట్‌ల్లో సౌతాఫ్రికా తరఫున హాషిమ్‌ ఆమ్లా (311 నాటౌట్‌) ట్రిపుల్‌ సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా పలు రికార్డులు సొంతం చేసుకున్నాడు.

ఈ రికార్డులన్నీ పక్కన పెడితే ముల్దర్‌ ఓ చారిత్రక రికార్డును బద్దలు కొట్టే సువర్ణావకాశాన్ని వదిలేసి వార్తల్లోకెక్కాడు. టెస్ట్‌ల్లో అత్యంత అరుదైన క్వాడ్రపుల్‌ సెంచరీ (400) చేసే అవకాశాన్ని ముల్దర్‌ చేజేతులారా జారవిడిచాడు. టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు విండీస్‌ దిగ్గజం​ బ్రియాన్‌ లారా మాత్రమే క్వాడ్రపుల్‌ సెంచరీ చేశాడు.

మ్యాచ్‌ రెండో రోజు తొలి సెషన్‌లోనే ట్రిపుల్‌ సెంచరీ పూర్తి చేసిన ముల్దర్‌.. క్వాడ్రపుల్‌ సెంచరీకి 33 పరుగుల దూరంలో (367 నాటౌట్‌) ఇన్నింగ్స్‌ను డిక్లేర్‌ చేసి సంచలనం నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఈ నిర్ణయం యావత్‌ క్రికెట్‌ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.

టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో ఎప్పుడో కాని ఇలాంటి అవకాశం రాదు. అలాంటిది ముల్దర్‌ ఈ అవకాశాన్ని వదిలేసి చారిత్రక తప్పిదం చేశాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో ముల్దర్‌ ఉన్న ఫామ్‌ను బట్టి చూస్తే మరో 20 బంతుల్లో ఈజీగా క్వాడ్రపుల్‌ సెంచరీ పూర్తయ్యేది. అయితే అతను అనూహ్యంగా లంచ్‌ విరామం తర్వాత తిరిగి బరిలోకి దిగకుండా ఇన్నింగ్స్‌ను డిక్లేర్‌ చేసి సంచలన నిర్ణయం తీసకున్నాడు.

తగినంత సమయం, అవకాశం ఉండి కూడా ముల్దర్‌ క్వాడ్రపుల్‌ సెంచరీని కాదనుకోవడాన్ని సగటు క్రికెట్‌ అభిమాని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాడు. అత్యంత అరుదుగా వచ్చే అవకాశాన్ని కాదనుకొని ముల్దర్‌ చాలా పెద్ద తప్పిదం చేశాడని వాపోతున్నారు. ప్రస్తుత జమానాలో ఇలాంటి అవకాశం బహుశా ఎవరికీ రాకపోవచ్చని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఈ ఇన్నింగ్స్‌ అనంతరం వియాన్‌ క్వాడ్రపుల్‌ సెంచరీని కాదనుకోవడంపై స్పందించాడు. లారా ఓ దిగ్గజం. అలాంటి ఆటగాడి పేరు మీదనే క్వాడ్రపుల్‌ సెంచరీ రికార్డు ఉండాలి. ఆ రికార్డును నిలబెట్టుకోవడానికి అతను అర్హుడు. నాకు మళ్లీ క్వాడ్రపుల్‌ సెంచరీ చేసే అవకాశం​ వచ్చినా ఇలాగే చేస్తాను. ఈ విషయాన్ని షుక్రీ కాన్రడ్‌తో (దక్షిణాఫ్రికా హెడ్‌ కోచ్‌) చెప్పాను. అతను కూడా నా అభిప్రాయంతో ఏకీభవించాడు.

లంచ్‌ విరామం తర్వాత ఇన్నింగ్స్‌ డిక్లేర్‌ చేయడానికి మరో కారణం​ కూడా ఉంది. మ్యాచ్‌ గెలవడానికి సరిపడా స్కోర్‌ చేశామని భావించాను. ఈ రెండు కారణాల చేత ఇన్నింగ్స్‌ను డిక్లేర్‌ చేసినట్లు చెప్పుకొచ్చాడు.

