సౌతాఫ్రికా ఆల్‌రౌండర్‌ వియాన్‌ ముల్దర్‌ టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. కెప్టెన్‌గా తొలి మ్యాచ్‌లోనే ట్రిపుల్‌ సెంచరీ చేశాడు. టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఎవరూ ఈ ఘనత సాధించలేదు. జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌లో ముల్దర్‌ ఈ ఫీట్‌ సాధించాడు.

WIAAN MULDER BECOMES THE FIRST TEST CAPTAIN TO SCORE TRIPLE HUNDRED ON CAPTAINCY DEBUT...!!! 🦁 pic.twitter.com/SujzdKo0Ht

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 7, 2025