 టీమిండియా బ్యాటింగ్‌.. తుది జట్లు ఇవే..! | Womens Asia Cup 2026 Semi Final 1 IND VS BAN: Bangladesh won the toss and choose to bowl, here are the playing XI | Sakshi
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Asia Cup Semi Final: టీమిండియా బ్యాటింగ్‌.. తుది జట్లు ఇవే..!

Sep 10 2026 7:41 PM | Updated on Sep 10 2026 7:54 PM

Womens Asia Cup 2026 Semi Final 1 IND VS BAN: Bangladesh won the toss and choose to bowl, here are the playing XI

మహిళల ఆసియా కప్‌ 2026లో భారత్‌-బంగ్లాదేశ్‌ మధ్య ఇవాళ తొలి సెమీఫైనల్‌ జరుగనుంది. దుబాయ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌ కోసం ఇరు జట్లు ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. గత మ్యాచ్‌లో ఆడిన జట్లనే యధాతథంగా కొనసాగించారు.

తుది జట్లు..
భారత్‌: షఫాలీ వర్మ, స్మృతి మంధాన, ప్రతీకా రావల్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్(సి), దీప్తి శర్మ, భారతీ ఫుల్మాలి, రిచా ఘోష్(w), ప్రేమ రావత్, శ్రీ చరణి, క్రాంతి గౌడ్, నందనీ శర్మ

బంగ్లాదేశ్: దిలారా అక్టర్, జువైరియా ఫెర్దౌస్, శోభనా మోస్తరీ, నిగర్ సుల్తానా(w/c), షర్మిన్ అక్తర్, షోర్నా అక్టర్, ఫాహిమా ఖాతున్, నహిదా అక్టర్, రబెయా ఖాన్, సుల్తానా ఖాతున్, మారుఫా అక్టర్

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