 పాకిస్తాన్‌ దిగ్గజం‌ ప్లేయింగ్‌ XI.. పాక్‌ ప్లేయర్లకు అవమానం! | Waqar Younis Snubs Pak Stars Names Picks Playing XI 10 Indian Players | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పాకిస్తాన్‌ దిగ్గజం‌ ప్లేయింగ్‌ ఎలెవన్‌.. పాక్‌ ప్లేయర్లకు అవమానం!

Oct 29 2026 12:42 PM | Updated on Oct 29 2026 12:42 PM

Waqar Younis Snubs Pak Stars Names Picks Playing XI 10 Indian Players

PC: X/ICC

పాకిస్తాన్‌ దిగ్గజ క్రికెటర్లలో వకార్‌ యూనిస్‌ ఒకడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 1989లో అడుగుపెట్టిన ఈ పేస్‌ బౌలర్‌.. పాక్‌ తరఫున 87 టెస్టులు, 262 వన్డే మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. టెస్టుల్లో 373 వికెట్లు కూల్చిన ఈ రైటార్మ్‌ పేసర్‌.. వన్డేల్లో ఏకంగా 416 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

ఇక 54 ఏళ్ల వకార్‌ యూనిస్‌ తాజాగా శుభంకర్‌ మిశ్రా పాడ్‌కాస్ట్‌కు హాజరయ్యాడు. ఈ సందర్భంగా భారత్‌- పాక్‌ క్రికెటర్లతో కూడిన ప్లేయింగ్‌ ఎలెవన్‌ను ఎంచుకోవాలని మిశ్రా.. వకార్‌ యూనిస్‌కు సూచించాడు. ఈ సందర్భంగా ఆప్షన్లు కూడా ఇచ్చాడు. ఈ క్రమంలో వకార్‌ యూనిస్‌ తన తుదిజట్టులో ఒకే ఒక్క పాక్‌ క్రికెటర్‌కు చోటు ఇవ్వడం విశేషం.

ర్యాపిడ్‌ ఫైర్‌ రౌండ్‌ సాగిందిలా!
మిశ్రా: సచిన్‌ టెండుల్కర్‌ లేదా ఇంజమామ్‌ ఉల్‌ హక్‌?
వకార్‌ యూనిస్‌: సచిన్‌ టెండుల్కర్‌

విరాట్‌ కోహ్లి లేదా బాబర్‌ ఆజం?
విరాట్‌ కోహ్లి

షాహిన్‌ ఆఫ్రిది లేదా జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా?
జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా

రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ లేదా యూనిస్‌ ఖాన్‌?
రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌

ఎంఎస్‌ ధోని లేదా జావేద్‌ మియాందాద్‌?
ఎంఎస్‌ ధోని

రోహిత్‌ శర్మ లేదా ఫఖర్‌ జమాన్‌?
రోహిత్‌ శర్మ

వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్‌ లేదా మిస్బా ఉల్‌ హక్‌?
వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్‌

మహ్మద్‌ షమీ లేదా మహ్మద్‌ ఆమిర్‌?
మహ్మద్‌ షమీ

వీరేందర్‌ సెహ్వాగ్‌ లేదా షాహిద్‌ అన్వర్‌?
షాహిద్‌ అన్వర్‌.

ఇక ఈ పాడ్‌కాస్ట్‌ సందర్భంగా వకార్‌ యూనిస్‌కు.. టీమిండియా చిచ్చరపిడుగు వైభవ్‌ సూర్యవంశీ గురించి ప్రశ్న ఎదురైంది. పాక్‌ 20 ఏళ్ల సంచలనం సమీర్‌ మిన్హాస్‌, వైభవ్‌లలో ఒకరిని ఎంచుకోవాలని మిశ్రా కోరగా.. తాను వీరిద్దరిలో ఎవరి మ్యాచ్‌లను ఎక్కువగా చూడలేదని వకార్‌ యూనిస్‌ సమాధానం ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పలేనన్నాడు. 

ఇవీ చదవండి: IND vs NZ: టీమిండియాకు భారీ షాక్‌!.. వన్డే సిరీస్‌ నుంచి కీలక ఆటగాడు అవుట్‌!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణలో అద్భుతమైన అడ్వెంచర్ స్పాట్స్ ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 2

ముంబై : 'ELLE ఇండియా బ్యూటీ అవార్డ్స్ 2026' (ఫోటోలు)
photo 3

150 కిలోమీటర్ల ప్రచండ గాలులు... అర్నబ్ తుపాను బీభత్సం (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : హెబ్బా.. హోయ్‌రబ్బా! (ఫోటోలు)
photo 5

అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసం.. కోనసీమ జిల్లా అతలాకుతలం (ఫోటోలు)

Video

View all
Viral Video Of Senior Leader Jagga Reddy Garam Garam Varthalu 1
Video_icon

Viral Video: జగ్గారెడ్డా మజాకానా..!
220 KM/h Winds In Coastal AP 2
Video_icon

సముద్రం ఉగ్రరూపం - 220 KM వేగంతో గాలులు..
Pawan kalyan Ruined Jana Sena’s Reputation In Public 3
Video_icon

పరువు పాయే జనసేన ఇజ్జత్ తీసిన పవన్
Huge Loss Due To Cyclone Arnab Weather Updates 4
Video_icon

250 మండలాల్లో భారీగా ఆస్థి నష్టం... !
Pulivendula Constituency Latest News 5
Video_icon

పులివెందులలో బీటెక్ రవి, ఆదినారాయణరెడ్డి అట్టర్ ఫ్లాప్ షో
Advertisement
 