World Cup Final: టాస్‌ గెలిచిన భారత్‌

Feb 6 2026 12:35 PM | Updated on Feb 6 2026 12:45 PM

U19 WC 2026 Final Ind vs Eng: India Won Toss Playing XIs Update

PC: ICC X

ఐసీసీ అండర్‌-19 వరల్డ్‌కప్‌-2026 టోర్నమెంట్లో భారత్‌- ఇంగ్లండ్‌ మధ్య ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌కు తెరలేచింది. హరారే వేదికగా శుక్రవారం టాస్‌ గెలిచిన భారత్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ సందర్భంగా భారత యువ జట్టు కెప్టెన్‌ ఆయుశ్‌ మాత్రే మాట్లాడుతూ.. "మేము తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేస్తాము.

పిచ్‌ బాగుందనిపిస్తోంది. మెరుగైన స్కోరు సాధిస్తాం. ఇది బ్యాటింగ్‌ పిచ్‌ కాబట్టి మా వాళ్లు అదరగొడతారు. మాదైన సహజ శైలిలోనే ఆడతాము. సెమీస్‌లో ఆడిన జట్టునే కొనసాగిస్తున్నాం’’ అని తెలిపాడు.

వరల్డ్‌కప్‌ ఫైనల్‌ భారత్‌ వర్సెస్‌ ఇంగ్లండ్‌ తుదిజట్లు
భారత్‌
ఆరోన్ జార్జ్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఆయుష్ మ్హత్రే(సి), విహాన్ మల్హోత్రా, వేదాంత్ త్రివేది, అభిజ్ఞాన్ కుందు(w), RS అంబరీష్, కనిష్క్ చౌహాన్, ఖిలాన్ పటేల్, హెనిల్ పటేల్, దీపేష్ దేవేంద్రన్

ఇంగ్లండ్‌
బెన్ డాకిన్స్, జోసెఫ్ మూర్స్, బెన్ మేయెస్, థామస్ రూ (వికెట్‌ కీపర్‌/కెప్టెన్‌), కాలేబ్ ఫాల్కనర్, రాల్ఫీ ఆల్బర్ట్, ఫర్హాన్ అహ్మద్, సెబాస్టియన్ మోర్గాన్, జేమ్స్ మింటో, మానీ లమ్స్‌డెన్, అలెక్స్ గ్రీన్

