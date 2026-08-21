 సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లిన గాయత్రి-ట్రీసా జోడీ.. 15 ఏళ్ల తర్వాత భారత్‌కు పతకం | Treesa Jolly-Gayatri Gopichand Enter Semi-Finals, Assure India Of A Medal | Sakshi
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సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లిన గాయత్రి-ట్రీసా జోడీ.. 15 ఏళ్ల తర్వాత భారత్‌కు పతకం

Aug 21 2026 3:37 PM | Updated on Aug 21 2026 3:50 PM

Treesa Jolly-Gayatri Gopichand Enter Semi-Finals, Assure India Of A Medal

న్యూఢిల్లీ వేదికగా జరుగున్న బీడబ్ల్యూఎఫ్ ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో భారత మహిళల డబుల్స్ జోడీ ట్రీసా జాలీ - గాయత్రి గోపీచంద్ సత్తాచాటారు. శుక్రవారం జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్ పోరులో చైనాకు చెందిన నాలుగో సీడ్ జై యి ఫాన్ - జాంగ్ షు క్సియాన్‌పై విజయం సాధించిన ఈ భారత జంట.. సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లింది. 

దీంతో 15 ఏళ్ల తర్వాత మహిళల డబుల్స్‌ విభాగంలో భారత్‌కు పతకం రానుంది. చివరిసారిగా 2011లో లండన్‌ వేదికగా జరిగిన టోర్నమెంట్‌లో అశ్విని పొన్నప్ప - జ్వాలా గుత్తా జోడీ కాంస్య పతకం సాధించింది. ఇక క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ విషయానికి వస్తే.. గాయత్రి- ట్రీసా జాలీ జోడీ తొలి గేమ్‌ను  16-21తో కోల్పోయింది. 

కానీ రెండో గేమ్‌లో భారత షట్లర్లు అద్భుతమైన కమ్‌బ్యాక్‌ ఇచ్చారు. హోరాహోరీగా సాగిన రెండోగేమ్‌లో 21-15 తేడాతో భారత్‌ గెలిచి సమం చేసింది. నిర్ణయాత్మక మూడో గేమ్‌లోనూ గాయత్రి-ట్రీసా సత్తాచాటారు. 21-13 తేడాతో చైనా జోడీని చిత్తు చేసి గేమ్‌తో పాటు మ్యాచ్‌ను భారత జంట సొంతం చేసుకుంది. కాగా గాయత్రి గోపీచంద్‌ ఇటీవలే అర్జున అవార్డు గెలుచుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

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