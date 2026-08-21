 ‘ఇరుముడి’మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌...బేబీ నక్షత్ర ఏం చెప్పిందో తెలుసా? | Irumudi Movie Child Artist Baby Nakshathra Opens Up About Her Role In Event, Special Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
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‘ఇరుముడి’మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌...బేబీ నక్షత్ర ఏం చెప్పిందో తెలుసా?

Aug 21 2026 9:13 AM | Updated on Aug 21 2026 9:18 AM

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రవితేజ, (Ravi Teja) ప్రియా భవానీశంకర్‌ (Priya Bhavani Shankar) హీరో హీరోయిన్లుగా, బేబీ నక్షత్ర కీలక పాత్రలో నటించిన సినిమా ‘ఇరుముడి’. (Irumudi Movie)

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శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో నవీన్‌ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్‌ నిర్మించిన ఈ చిత్రం నేడు(21-08-2026) విడుదల అయ్యింది.

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ఈ సందర్భంగా గురువారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో బేబీ నక్షత్ర (Nakshatra) మాట్లాడుతూ– ‘‘మా స్వస్థలం కేరళ. ప్రస్తుతం ఏడో క్లాస్‌ చదువుకుంటున్నాను. కన్నడ, మలయాళం, తమిళ భాషల్లో ఇప్పటివరకు నేను ఆరు సినిమాల్లో నటించాను.

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ఇప్పుడు ‘ఇరుముడి’ సినిమాతో తెలుగు పరిశ్రమకు పరిచయం అవుతున్నాను.

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ఈ చిత్రంలో రవితేజ, ప్రియా భవానీశంకర్‌గార్ల కుమార్తె మణికంఠ పాత్రలో నటించాను.

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ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ రీల్స్‌లో నన్ను చూసి, శివ నిర్వాణగారు ఈ సినిమాకు ఎంపిక చేశారు.

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శివగారి సపోర్ట్‌తోనే తెలుగులో డబ్బింగ్‌ కూడా చెప్పాను.

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నా చిన్న వయసులోనే శివరాజ్‌కుమార్, పృథ్వీరాజ్, రవితేజగార్ల వంటి స్టార్‌ హీరోల సినిమాల్లో నటించాను.

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ఇందుకు మా అమ్మగారికి థ్యాంక్స్‌ చెప్తున్నాను. మా అమ్మ నాకు చాలా సపోర్ట్‌ చేస్తుంది.

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మీడియాకి కూడా థ్యాంక్స్‌

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# Tag
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