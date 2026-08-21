అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఇటీవల తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలపై వరుసగా మాట్లాడుతున్నారు.
ఎన్నో సంస్కరణలు, అద్భుతాలు సృష్టించారు.. మీ టాలెంట్తో కరువు కనబడకుండా చేయండి సార్!
ఇంత వరకూ ఆయన తప్ప ఎవరూ మెచ్చుకోలేదట... కృతజ్ఞతగానట!!
న్యూఢిల్లీ: జెన్జీ వ్యాఖ్యల వివాదం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది
(జోధ్పూర్ సాక్షి ప్రతినిధి యిర్రింకి ఉమామహేశ్వరరావు)
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'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో నటిగా మారి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి పునర్నవి.. ఆపై పలు మూవీస్ చేసింది.
అత్యంత శీతలమైన, సుదూర ప్రాంతమైన అంటార్కిటిలో టూర్ గైడ్గా పనిచేయడం చాలా మంది
సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల ఫలితాల్లో స్నేహబంధం సాధించిన అద్భుత విజయమిది.
సొంతిల్లు ఎవరికైనా జీవిత కల. అదే ప్రాపర్టీ ధరలు ఆకాశాన్నంటే బెంగళూరు లాంటి నగరంలో అయితే..
ఇల్లు అంటే చాలా మందికి జీవితంలో అతిపెద్ద ఆస్తి.
Aug 21 2026 7:01 AM | Updated on Aug 21 2026 7:01 AM
నటి వితికా షేరు రీసెంట్గా బ్లాక్ శారీలో (నలుపు చీరలో) ఓ సినిమా ఈవెంట్కు హాజరయ్యారు.
ఈ ట్రెడిషనల్ లుక్లో ఆమె చాలా అందంగా కనిపిస్తూ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
నలుపు చీరలో వితిక షేరు గ్లామర్ ఫోటోలు (ఫొటోలు)
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