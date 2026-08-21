 నలుపు చీరలో వితిక షేరు గ్లామర్ ఫోటోలు (ఫొటోలు) | Actress Vithika Sheru Glam Stills From Dharmasthala Niyojakavargam | Sakshi
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నలుపు చీరలో వితిక షేరు గ్లామర్ ఫోటోలు (ఫొటోలు)

Aug 21 2026 7:01 AM | Updated on Aug 21 2026 7:01 AM

Actress Vithika Sheru Glam Stills From Dharmasthala Niyojakavargam1
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నటి వితికా షేరు రీసెంట్‌గా బ్లాక్ శారీలో (నలుపు చీరలో) ఓ సినిమా ఈవెంట్‌కు హాజరయ్యారు.

Actress Vithika Sheru Glam Stills From Dharmasthala Niyojakavargam2
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ఈ ట్రెడిషనల్ లుక్‌లో ఆమె చాలా అందంగా కనిపిస్తూ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

Actress Vithika Sheru Glam Stills From Dharmasthala Niyojakavargam3
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Actress Vithika Sheru Glam Stills From Dharmasthala Niyojakavargam4
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Actress Vithika Sheru Glam Stills From Dharmasthala Niyojakavargam5
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Actress Vithika Sheru Glam Stills From Dharmasthala Niyojakavargam7
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Actress Vithika Sheru Glam Stills From Dharmasthala Niyojakavargam9
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Actress Vithika Sheru Glam Stills From Dharmasthala Niyojakavargam10
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Actress Vithika Sheru Glam Stills From Dharmasthala Niyojakavargam11
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Actress Vithika Sheru Glam Stills From Dharmasthala Niyojakavargam12
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Actress Vithika Sheru Glam Stills From Dharmasthala Niyojakavargam13
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Actress Vithika Sheru Glam Stills From Dharmasthala Niyojakavargam14
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# Tag
Dharmasthala Niyojakavargam Movie vithika sheru Actress Tollywood Tollywood Beauty varun sandesh Web Cinema Photos
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