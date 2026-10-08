 సుందర్‌కు రూ. 75 లక్షల చెక్కును అందజేసిన తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌ | tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay handed over 75 Lakhs to Washington Sundar | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సుందర్‌కు రూ. 75 లక్షల చెక్కును అందజేసిన తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌

Oct 8 2026 7:32 PM | Updated on Oct 8 2026 7:40 PM

tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay handed over 75 Lakhs to Washington Sundar

ఆసియా క్రీడల్లో స్వర్ణం సాధించిన పురుషుల క్రికెట్‌ జట్టులోని కీలక సభ్యుడు వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌కు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి జోసఫ్‌ విజయ్‌ రూ. 75 లక్షల చెక్కును అందజేశారు.

ఇదే ఆసియా క్రీడల్లో స్వర్ణం​ సాధించిన మహిళల క్రికెట్‌ జట్టులోని కీలక సభ్యురాలు జి కమలినికి కూడా ఇదే క్యాష్‌ రివార్డును అందజేశారు. ఆసియా క్రీడల్లో భారత మహిళల, పురుషుల క్రికెట్‌ జట్లు స్వర్ణ పతకాలు సాధించిన వెంటనే సీఎం విజయ్‌ నజరానా ప్రకటించారు. ప్రకటించిన విధంగా సుందర్‌, కమలిని స్వరాష్ట్రానికి చేరకున్న కొద్ది రోజుల్లోనే క్యాస్‌ రివార్డును అందజేశారు.

కాగా, ఆసియా క్రీడల మహిళల క్రికెట్‌ ఫైనల్లో భారత్‌ శ్రీలంకపై 147 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి, స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. పురుషుల విభాగంలో టీమిండియా తమ చిరకాల ప్రత్యర్ది పాకిస్తాన్‌పై విజయం సాధించి, స్వర్ణ పతకాన్ని గెలుచుకుంది. మహిళలు, పురుషుల విభాగంలో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగిన  భారత జట్లు విజయవంతంగా స్వర్ణాన్ని నిలబెట్టుకున్నాయి. 

ఇదీ చదవండి: WPLపై ఆసీస్‌ స్టార్‌ విమర్శలు


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జిమ్‌లో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దివి కసరత్తులు చూశారా?.. (ఫోటోలు)
photo 2

ది ప్యారడైజ్‌ ఏషనాగుల కట్టమీద సాంగ్‌ వర్కింగ్ స్టిల్స్.. (ఫోటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ కామాక్షి భాస్కర్ల లేటెస్ట్ ఫోటోలు
photo 4

విజయవాడ : విద్యుత్ కాంతులతో వెలిగిపోతున్న ఇంద్రకీలాద్రి (ఫొటోలు)
photo 5

తల్లికి బంగారు పతకం, తండ్రి, కుమార్తెకు పీజీ డిగ్రీలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu Warning to Chandrababu Govt Over YSRCP Office Demolished 1
Video_icon

తాడేపల్లి YSRCP పార్టీ ఆఫీస్ కూల్చివేత అంబటి స్టాంగ్ వార్నింగ్
Janasena MLA Chirri Balaraju Close Friend Sensational Video 2
Video_icon

జనసేన MLA చిర్రి బాలరాజు సన్నిహితురాలు సంచలన వీడియో
Prabhas Birthday Special Fauzi Teaser To Release On Oct 23 3
Video_icon

డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ కు పండగే..! ఫౌజీ నుంచి 3 నిమిషాల టీజర్..
SEC Ready For local body elections In AP 4
Video_icon

ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికలకు SEC రెడీ
Shocking Incident in Chennai Car Plunges Into Huge Road Pothole 5
Video_icon

Viral: చెన్నైలో షాకింగ్ ఘటన.. రోడ్డుపై భారీ గుంతలోకి దూసుకెళ్లిన కారు
Advertisement
 