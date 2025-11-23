స్మృతి మంధాన తండ్రికి హార్ట్‌ ఎటాక్‌..?

ఇంకా పెళ్లి పీటలు ఎక్కడానికి కొన్ని గంటల ముందే భారత స్టార్ మహిళా క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన ఆ తతాంగాన్ని వాయిదా వేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. స్మృతి తండ్రి శ్రీనివాస్కు హార్ట్ ఎటాక్ రావడంతో ఆమె పెళ్లిని వాయిదా వేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈరోజు ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత శ్రీనివాస్ అస్వస్థతగా కనిపించారు.
అయితే ఇండోర్లో పెళ్లి వేడుకకు అంతా సిద్ధమైన వేళ.. మంధాన తండ్రి శ్రీనివాసన్ గుండె పోటుకు గురైనట్లు జాతీయ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లిని నిరవధికంగా వాయిదా వేసుకున్నట్లు సన్నిహిత వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. భారత మహిళల జట్టు స్టార్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన పెళ్లి పీటలెక్కేందుకు సి ద్ధమైన తరుణంలోనే ఇది చోటు చేసుకుంది. సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్తో ఆమె వివాహం ఆదివారం(నవంబర్ 23) ఇండోర్లో జరగడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు.
ప్రస్తుతం శ్రీనివాస్ సంగ్లీ లోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు, పరిస్థితి స్థిరంగా ఉందని కుటుంబ వర్గాలు తెలిపాయి. తండ్రి ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో వేడుకలు వాయిదా పడ్డాయి. పెళ్లి వాయిదా పడటంతో కొత్త తేదీపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. పెళ్లి తేదీని త్వరలో ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.