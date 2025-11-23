 సఫారీలు కుమ్మేశారు..! | Kuldeep Yadav Takes 4 Wickets South Africa 489 All Out | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సఫారీలు కుమ్మేశారు..!

Nov 23 2025 3:30 PM | Updated on Nov 23 2025 3:53 PM

Kuldeep Yadav Takes 4 Wickets South Africa 489 All Out

గువహటి వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో దక్షిణాఫ్రికా 489 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. 247/6 ఓవర్‌నైట్‌ స్కోరుతో రెండో రోపు ఆట ప్రారంభించిన సఫారీలు..  నాలుగు వందల మార్కును సునాయాసంగా దాటారు. ఈరోజు(ఆదివారం, నవంబర్‌ 23వతేదీ) బ్యాటింగ్‌లో సెనురన్ ముత్తుసామి సెంచరీ నమోదు చేశాడు.  ఏడో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన ముత్తుసామి 206 బంతులు ఎదుర్కొని 10 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు సాయంతో 109 పరుగులు సాధించాడు. 

ఎనిమిది, తొమ్మిదో స్థానాల్లో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన కైల్ వెర్రెయెన్నె మార్కో జాన్సెన్‌లు సైతం ఆకట్టుకున్నారు. వెర్రెయెన్నె 45 పరుగులు సాధించగా, జాన్సెన్‌ 93 పరుగులు చేశాడు. జాన్సెన్‌ 91 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లతో చెలరేగి ఆడి స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. దక్షిణాఫ్రికా బ్యాటింగ్‌లో ఏడో వికెట్‌కు 88 పరుగుల భాగస్వామ్యం, ఎనిమిదో వికెట్‌కు 97 పరుగుల భాగస్వామ్యం లభించడంతో  సఫారీలు భారీ స్కోరు నమోదు చేశారు. భారత బౌలర్లలో కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ నాలుగు వికెట్లు సాధించగా,రవీంద్ర జడేజా, బుమ్రా, సిరాజ్‌లు తలో రెండు వికెట్లు దక్కాయి.  చివరి వికెట్‌గా పెవిలియన్‌ చేరిన జాన్సెన్‌ తృటిలో సెంచరీ కోల్పోయాడు. భానత బౌలర్లలో కుల్దీప్‌ 115 పరుగులు సమర్పించుకోగా, సిరాజ్‌ 106 పరుగులు ఇచ్చాడు. 25 ఓవర్లు మించి వేసిన బౌలర్లలో బుమ్రా ఒక్కడే కుదురుగా పరుగులు ఇచ్చాడు. బుమ్రా 32 ఓవర్లు వేసి 75 పరుగులు ఇచ్చాడు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నటి నిక్కీ గల్రానీ.. ఫోటోలు
photo 2

'గ్లోబల్ పీస్ ఆనర్స్ 2025'ఈవెంట్ లో నీతా అంబానీ (ఫొటోలు)
photo 3

IFFI 2025 : తారల సందడి,జానపదాలతో కూడి..చిందేసిన చిత్రోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

చీరకట్టులో కేక పెట్టించిన కుషిత కల్లపు లేటెస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ : నయన మనోహరంగా జానపద కళా ప్రదర్శనలు (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Vadde Sobhanadreeswara Rao Slams Chandrababu 1
Video_icon

పనికిమాలిన పనులు కాదు ప్రజలకు ఉపయోగపడే పని చెయ్
Mount Semeru Volcano Eruption 2025 2
Video_icon

ప్రమాదంలో ముస్లిం దేశం.. ఆ అగ్నిపర్వతం బద్దలైతే?
YS Jagan Attend Thopudurthi Prakash Reddy Brother Daughter Marriage 3
Video_icon

తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి సోదరుడి కుమార్తె వివాహానికి హాజరైన వైఎస్ జగన్
Ponnavolu Sudhakar Reddy Sensational Comments On TV5 Sambasiva Rao 4
Video_icon

అరె ఓ TV5 సాంబ...
Kannada Industry About Ram Charans Peddi Movie Postpone 5
Video_icon

పెద్ది పోస్ట్ పోన్ అంటున్న కన్నడ ఇండస్ట్రీ..!
Advertisement
 