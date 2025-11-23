 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నటి నిక్కీ గల్రానీ.. ఫోటోలు | Actress Nikki Galrani at Tirumala Srivari Seva Photos | Sakshi
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నటి నిక్కీ గల్రానీ.. ఫోటోలు

Nov 23 2025 3:43 PM | Updated on Nov 23 2025 3:43 PM

Actress Nikki Galrani at Tirumala Srivari Seva Photos1
Actress Nikki Galrani at Tirumala Srivari Seva Photos2
తిరుమల శ్రీవారిని నటి నిక్కీ గల్రానీ దర్శించుకున్నారు.

Actress Nikki Galrani at Tirumala Srivari Seva Photos3
ములుపు, మరకతమణి వంటి చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను అలరించిన నిక్కీ గల్రానీ..

Actress Nikki Galrani at Tirumala Srivari Seva Photos4
2022లో హీరో ఆది పినిశెట్టిని వివాహం చేసుకున్నారు.

Actress Nikki Galrani at Tirumala Srivari Seva Photos5
Actress Nikki Galrani at Tirumala Srivari Seva Photos6
Actress Nikki Galrani at Tirumala Srivari Seva Photos7
Actress Nikki Galrani at Tirumala Srivari Seva Photos8
Actress Nikki Galrani at Tirumala Srivari Seva Photos9
Actress Nikki Galrani at Tirumala Srivari Seva Photos10
Actress Nikki Galrani at Tirumala Srivari Seva Photos11
Actress Nikki Galrani at Tirumala Srivari Seva Photos12
Actress Nikki Galrani at Tirumala Srivari Seva Photos13
