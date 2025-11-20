 పురాతన శివాలయం : వందల సంఖ్యలో పాములు,వీడియో వైరల్‌ | Snakes in krishna river at nagayalanka temple devotees shocks Karthika masam | Sakshi
పురాతన శివాలయం : వందల సంఖ్యలో పాములు, వీడియో వైరల్‌

Nov 20 2025 3:45 PM | Updated on Nov 20 2025 4:14 PM

Snakes in krishna river at nagayalanka temple devotees shocks Karthika masam

పవిత్ర కార్తీకమాసంలో  చోటు చేసుకున్న అరుదైన ఘటన ఒకటి భక్తులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉన్న ఈ పురాతన శివాలయంలో ఉన్నట్టుండి కుప్పలుగా  సర్పాలు కనిపించాయి. ఒ‍కటీ రెండూ కాదు ఏకంగా వందల సంఖ్యలో తిరుగాడుతున్న దృశ్యం అందరినీ విస్మయానికి గురిచేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట సంచలనంగా మారింది.

కృష్ణా జిల్లా నాగాయలంకలో  రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయ సమీపంలో నవంబరు  19న ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రతీ ఏటా కార్తీకమాసంలో ఇలా పాములు గుంపులుగా కనిపించడం తమకు అలవాటే అంటున్నారు స్థానికులు.  కానీ ఈ ఏడాది వీటి సంఖ్య కాస్త ఎక్కువగా ఉందని తెలిపారు. ఇదంతా ఆ కార్తీక దామోదరుడి మహిమే అంటూ  ఆ శివయ్యకు మొక్కుకోవడం విశేషం.
 

