 విజయవాడలో పుస్తక మహోత్సవం సందడి (ఫొటోలు) | National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విజయవాడలో పుస్తక మహోత్సవం సందడి (ఫొటోలు)

Jan 5 2026 8:00 AM | Updated on Jan 5 2026 8:31 AM

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 20261
1/18

విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ మునిసిపల్‌ స్టేడియం సాహితీ సుగంధాలు వెదజల్లుతోంది. చల్లని సాయంత్రం వేళలో వేలాదిగా కొలువుదీరిన పుస్తకాలు ఆహ్వానం పలుకుతుండగా..వేదికలపై ప్రముఖుల ప్రసంగాలు..మ్యాజిక్‌షోలు, విద్యార్థుల ప్రదర్శనలు ఆకర్షిస్తున్నాయి.

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 20262
2/18

విజయవాడ పుస్తక మహోత్సవ ప్రాంగణం మూడో రోజు ఆదివారం జనసంద్రంగా మారింది. రోజు కావడంతో...పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చిన పుస్తక ప్రియులు వివిధ స్టాళ్లను ఆసక్తిగా తిలకిస్తూ..ఆయా వేదికలపై కార్యక్రమాలను ఆస్వాదించారు.

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 20263
3/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 20264
4/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 20265
5/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 20266
6/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 20267
7/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 20268
8/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 20269
9/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 202610
10/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 202611
11/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 202612
12/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 202613
13/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 202614
14/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 202615
15/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 202616
16/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 202617
17/18

National Book Trust India at Vijayawada Book Fair 202618
18/18

– సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, విజయవాడ

# Tag
national book fair National Book Trust vijayawada Book fair Book festival photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడలో పుస్తక మహోత్సవం సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడ : వేడుకగా ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 3

దుబాయి ట్రిప్‌లో భార్యతో కలిసి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రియుడితో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ చేసుకున్న ఆదిపురుష్ హీరోయిన్ సిస్టర్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Shock To Chandrababu Huge Joinings In YSRCP 1
Video_icon

చంద్రబాబుకు బిగ్ షాక్.. YSRCP లోకి భారీ చేరికలు
YSRCP Leaders Question To Chandrababu Over CM Revanth Comment 2
Video_icon

చీకటి ఒప్పందంతో రాయలసీమకు చంద్రబాబు ద్రోహం..
Eagle Team Investigation On Sudheer Reddy Drug Links 3
Video_icon

డ్రగ్స్ కేసులో జమ్మలమడుగు MLA ఆదినారాయణ రెడ్డి కొడుకు సుధీర్ రెడ్డి
YS Jagan Key Role Behind Bhogapuram Airport 4
Video_icon

జగన్ కృషి వల్లే భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్.. అసలు నిజాలు ఇవిగో..!
Complaint Filed On Naa Anveshana To Block His Channel And Bank Account 5
Video_icon

ఛానల్ బ్లాక్.. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫ్రీజ్?
Advertisement