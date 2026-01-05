 బీపీసీఎల్‌కు తప్పిన ప్రమాదం | Accident averted at BPCL in Sri Potti Sriramulu Nellore district: Andhra Pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బీపీసీఎల్‌కు తప్పిన ప్రమాదం

Jan 5 2026 5:33 AM | Updated on Jan 5 2026 5:33 AM

Accident averted at BPCL in Sri Potti Sriramulu Nellore district: Andhra Pradesh

సవకతోటల్లో మంటలు ఆర్పుతున్న పోర్టు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది

పెట్రోల్‌ రిఫైనరీ సమీపంలో ఎగసిపడిన మంటలు 

ముత్తుకూరు (పొదలకూరు): శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కృష్ణపట్నం పోర్టు సముద్ర తీర ప్రాంతంలోని బీపీసీఎల్‌ పెట్రోల్‌ రిఫైనరీ కంపెనీ సమీపంలో అగ్నికీలలు ఎగసి పడ్డాయి. ఆదివారం కావడంతో తీరానికి వచ్చిన పర్యాటకులు ఎవరో సమీపంలోని సవక తోటల్లో నిప్పు రాజేయడంతోనే మంటలు చెలరేగినట్లు తెలుస్తోంది. అదానీ కృష్ణపట్నం పోర్టు సెక్యూరిటీ అధికారులు మంటలను సీసీటీవీ ఫుటేజీలో పరిశీలించి అప్రమత్తమయ్యారు. మెరైన్‌ పోలీసులకు సమాచారం అందించి, మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేశారు. పోర్టు పరిధిలోని తీర ప్రాంతంలో బీపీసీఎల్‌ పెట్రోల్‌ రిఫైనరీ, గ్యాస్‌ కంపెనీలు ఉన్నాయి.

వీటికి 200 మీటర్ల సమీపంలోనే మంటలు ఎగసిపడడంతో గ్రామస్తులు తీవ్ర ఆందోళన చెందారు. పర్యాటకులపై ఆంక్షలు లేకుండా పోయాయని తీరప్రాంత గ్రామస్తులు అంటున్నారు. దీనికితోడు సెక్యూరిటీ వైఫల్యం కూడా కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తోందనే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పర్యాటకుల పేరుతో కొందరు ఆకతాయిలు వచ్చి సవక తోటల్లో పార్టీలు చేసుకుంటూ ఇలాంటి ఘటనలకు పాల్పడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెట్రోల్‌ గ్యాస్‌ కంపెనీలు ఉన్న తీర ప్రాంతంలో నిరంతరం పర్యవేక్షణ ఉండాలంటున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దుబాయి ట్రిప్‌లో భార్యతో కలిసి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రియుడితో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ చేసుకున్న ఆదిపురుష్ హీరోయిన్ సిస్టర్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

2025 ఏడాది మధుర క్షణాలను షేర్‌ చేసిన సూర్యకుమార్‌ సతీమణి (ఫోటోలు)
photo 5

కూతురితో కలిసి పోర్చుగల్ ట్రిప్ వేసిన ప్రణీత (ఫొటోలు)

Video

View all
Purushotham Reddy About AP And Telangana Water Dispute 1
Video_icon

ఆ నీటి హక్కు రాయలసీమకే.. సుప్రీంకోర్టులో జగన్ పిటిషన్
3 Years Old Boy Falls In Swimming Pool At KPHB Hyderabad 2
Video_icon

స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో పడి మూడేళ్ల బాలుడు మృతి
Bhumana Karunakar Reddy Fire BR Naidu In Tirumala 3
Video_icon

తిరుమలలో భద్రతా వ్యవస్థ పూర్తి డొల్లగా మారింది: భూమన
Big Update On Upcoming Telugu Movies In 2026 4
Video_icon

2026..! రచ్చ లేపే సినిమాలు ఇవే..!
Ganja Batch Hulchul In Minister Kollu Ravindra Constituency 5
Video_icon

మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఇలాకాలో గంజాయి బ్యాచ్ వీరంగం
Advertisement
 