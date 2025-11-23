 IFFI 2025 : తారల సందడి,జానపదాలతో కూడి..చిందేసిన చిత్రోత్సవం (ఫొటోలు) | IFFI Goa International Film Festival Photos | Sakshi
IFFI 2025 : తారల సందడి,జానపదాలతో కూడి..చిందేసిన చిత్రోత్సవం (ఫొటోలు)

Nov 23 2025 12:03 PM | Updated on Nov 23 2025 12:03 PM

IFFI Goa International Film Festival Photos1
1/28

56వ అంతర్జాతీయ భారత చలనచిత్రోత్సవం ఇఫి మూడో రోజు పణజీలోని ఐనాక్స్ వేదిక భారతీయ సాంప్రదాయ కళలతో కళకళలాడింది.

IFFI Goa International Film Festival Photos2
2/28

తెరపై చూపించే కథలకు ధీటుగా బయట నడిచిన ఈవెంట్లు భారతదేశపు బహురూపాల సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని ప్రతిబింబించింది.

IFFI Goa International Film Festival Photos3
3/28

దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన కళాకారులు, ముఖ్యంగా సీబీసీ ప్రత్యేక పీఆర్టీలు, తమ జానపద నృత్యాలు, నాట్యరూపాలు, కథా ప్రదర్శనలతో ప్రేక్షకులను అలరించారు.

IFFI Goa International Film Festival Photos4
4/28

తరతరాలుగా సంక్రమించిన సంప్రదాయాలను, భారతీయ సంస్కృతి యొక్క హృదయ స్పందనను ఈ కార్యక్రమం అద్భుతంగా ప్రతిబింబించింది.

IFFI Goa International Film Festival Photos5
5/28

సినిమా ప్రేమికులను భారతీయ భూభాగం మొత్తం వెంబడి ఉన్న కళాసంపదతో అనుసంధానించే పనిని ఈ ప్రదర్శనలు సమర్ధవంతంగా నిర్వర్తించాయి.

IFFI Goa International Film Festival Photos6
6/28

IFFI Goa International Film Festival Photos7
7/28

IFFI Goa International Film Festival Photos8
8/28

IFFI Goa International Film Festival Photos9
9/28

IFFI Goa International Film Festival Photos10
10/28

IFFI Goa International Film Festival Photos11
11/28

IFFI Goa International Film Festival Photos12
12/28

IFFI Goa International Film Festival Photos13
13/28

IFFI Goa International Film Festival Photos14
14/28

IFFI Goa International Film Festival Photos15
15/28

IFFI Goa International Film Festival Photos16
16/28

IFFI Goa International Film Festival Photos17
17/28

IFFI Goa International Film Festival Photos18
18/28

IFFI Goa International Film Festival Photos19
19/28

IFFI Goa International Film Festival Photos20
20/28

IFFI Goa International Film Festival Photos21
21/28

IFFI Goa International Film Festival Photos22
22/28

IFFI Goa International Film Festival Photos23
23/28

IFFI Goa International Film Festival Photos24
24/28

IFFI Goa International Film Festival Photos25
25/28

IFFI Goa International Film Festival Photos26
26/28

IFFI Goa International Film Festival Photos27
27/28

IFFI Goa International Film Festival Photos28
28/28

# Tag
IFFI IFFI 2025 International Film Festival International Film Festival of India Goa
