 శ్రీలంక, పాక్‌ మ్యాచ్‌ రద్దు | SL Vs PAK 2nd T20I 2026, Match Called Off Due To This Reason, Check Out More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

SL Vs PAK: శ్రీలంక, పాక్‌ మ్యాచ్‌ రద్దు

Jan 10 2026 9:13 AM | Updated on Jan 10 2026 9:45 AM

SL vs PAK 2nd T20I 2026 Match Called Off Due To This Reason

శ్రీలంక- పాకిస్తాన్ జట్ల మధ్య  శుక్రవారం జరగాల్సిన రెండో టీ20 మ్యాచ్‌ వర్షం కారణంగా రద్దు అయింది. ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 సన్నాహాల్లో భాగంగా పాకిస్తాన్‌ జట్టు శ్రీలంకలో పర్యటిస్తోంది. 

మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా బుధవారం జరిగిన తొలి టీ20లో ఆతిథ్య లంకపై పాకిస్తాన్‌ ఆరు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ క్రమంలో దంబుల్లా వేదికగా రెండో పోరులోనైనా గెలిచి సిరీస్‌ సమం చేయాలనుకున్న లంకకు చుక్కెదురైంది. 

మైదానం చిత్తడిగా ఉన్న కారణంగా సమయానికి మ్యాచ్‌ ప్రారంభం కాకపోగా... ఆ తర్వాత వర్షం దంచికొట్టడంతో ఆట సాధ్యపడలేదు. ఒక్క బంతి కూడా పడకుండానే మ్యాచ్‌ రద్దు అయింది. ఇరు జట్ల మధ్య ఆదివారం ఇక్కడే మూడో మ్యాచ్‌ జరగనుంది.   

శ్రీలంక జట్టు
పాతుమ్ నిస్సాంక, కమిల్ మిషార, కుసల్ మెండిస్ (వికెట్‌ కీపర్‌), ధనంజయ డి సిల్వా, చరిత్ అసలంక, జనిత్ లియానగే, వనిందు హసరంగ, దసున్ షనక(కెప్టెన్‌), దుష్మంత చమీర, మహేశ్ తీక్షణ, నువాన్ తుషార, ఇషాన్ మలింగ, త్రవీన్ మాథ్యూ, మతీశ పతిరణ, దునిత్‌ వెల్లలగే, కమిందు మెండిస్‌, కుశాల్‌ పెరీరా.

పాకిస్తాన్‌ జట్టు
సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్, సయీమ్‌ అయూబ్, సల్మాన్ అఘా(కెప్టెన్‌), ఫఖర్ జమాన్, ఉస్మాన్ ఖాన్(వికెట్‌ కీపర్‌), షాదాబ్ ఖాన్, మహ్మద్ నవాజ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, మహ్మద్ వసీం జూనియర్, సల్మాన్ మీర్జా జూనియర్‌, అబ్రార్ అహ్మద్, నసీమ్ షా, ఖవాజా నఫే, ఉస్మాన్ తారిఖ్, అబ్దుల్ సమద్‌

చదవండి: T20 WC 2026: భారత్‌లో ఆడబోము..! బంగ్లా డిమాండ్‌పై స్పందించిన బీసీసీఐ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'రాజాసాబ్' గంగాదేవి.. షూటింగ్ జ్ఞాపకాలతో అభిరామి (ఫొటోలు)
photo 2

క్యాండిల్ లైట్ వెలుగులో 'ధురంధర్' బ్యూటీ గ్లామర్ షో (ఫొటోలు)
photo 3

ISPL సీజన్ 3 ఓపెనింగ్ ఈవెంట్ లో రామ్ చరణ్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో ‘మహా సంక్రాంతి’ సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 5

తెలంగాణ : సంక్రాంతి సంబరాలలో సచివాలయం ఉద్యోగులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Karumuri Nageswar Rao Reaction On Janga Krishna Murthy Resign 1
Video_icon

టీటీడీ బోర్డు సభ్యత్వానికి జంగా కృష్ణమూర్తి రాజీనామా.. కారుమూరి నాగేశ్వరరావు రియాక్షన్

YSRCP Karumuri Venkat Reddy Hillarious Satires On Chandrababu Amaravati 2
Video_icon

మైసూరు బోండంలో మైసూరు ఉండదు.. మన రాజధానిలో అమరావతి ఉండదు
Palasa Tahsildar Kalyan Chakravarthi Anguish 3
Video_icon

కంకర దోపిడీని అడ్డుకోబోతే JCBతో తొక్కించబోయారు.. తహసీల్దార్ వీడియో లీక్
US Seizes Another Venezuelan Oil Tanker In The Caribbean Sea 4
Video_icon

షిప్ సీజ్.. కరేబియన్ సముద్రంలో అమెరికా అటాక్
CPI Ramakrishna Warning To Chandrababu Over Medical College Privatizations 5
Video_icon

కొంచమైనా సిగ్గుండాలి... బాబుకు CPI రామకృష్ణ మాస్ వార్నింగ్
Advertisement
 