అర్జున్ జట్టుకు రజతం హంపి బృందానికి కాంస్యం

సమర్కండ్ (ఉజ్బెకిస్తాన్): చెస్ ఒలింపియాడ్లో భారత పురుషుల, మహిళల జట్లు టైటిల్ నిలబెట్టుకోవడంలో విఫలమయ్యాయి. తెలంగాణ గ్రాండ్మాస్టర్ ఇరిగేశి అర్జున్, ప్రజ్ఞానంద, నిహాల్ సరీన్, దొమ్మరాజు గుకేశ్, విదిత్లతో కూడిన భారత పురుషుల జట్టు రన్నరప్గా నిలిచి రజత పతకం దక్కించుకుంది. నిర్ణీత 11 రౌండ్ల తర్వాత భారత పురుషుల జట్టు 18 మ్యాచ్ పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. 20 పాయింట్లతో ఉజ్బెకిస్తాన్ జట్టు విజేతగా అవతరించింది.
మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రాండ్మాస్టర్ కోనేరు హంపి, వైశాలి, దివ్య దేశ్ముఖ్, వంతిక అగర్వాల్, సవితాశ్రీలతో కూడిన భారత మహిళల జట్టు కాంస్యం సొంతం చేసుకుంది. నిర్ణీత 11 రౌండ్ల తర్వాత భారత మహిళల జట్టు 17 మ్యాచ్ పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. 20 మ్యాచ్ పాయింట్లతో చైనా జట్టు చాంపియన్గా నిలిచింది. పురుషుల వ్యక్తిగత విభాగంలో బోర్డు–1పై ప్రజ్ఞానంద కాంస్యం... బోర్డు–4పై గుకేశ్ రజతం గెల్చుకున్నారు. మహిళల వ్యక్తిగత విభాగంలో బోర్డు–1పై కోనేరు హంపి కాంస్యం... బోర్డు–3పై దివ్య దేశ్ముఖ్ రజతం... బోర్డు–4పై వంతిక అగర్వాల్ కాంస్యం..బోర్డు–5పై సవితాశ్రీ స్వర్ణం సొంతం చేసుకున్నారు.
బ్యాడ్మింటన్లో భారత షట్లర్లకు నిరాశ
నగోయా: ఆసియా క్రీడల బ్యాడ్మింటన్ వ్యక్తిగత విభాగంలో భారత షట్లర్లు ఖాళీ చేతులతో వస్తున్నారు. మహిళల సింగిల్స్లో పీవీ సింధు, ఉన్నతి హుడా.. మహిళల డబుల్స్లో పుల్లెల గాయత్రి–ట్రెసా జాలీ... మిక్స్డ్ డబుల్స్లో తనీషా క్రాస్టో–ధ్రువ్ కపిల క్వార్టర్ ఫైనల్లో ఓడిపోయారు. సింధు 21–11, 18–21, 10–21తో చెన్ యుఫె (చైనా) చేతిలో, ఉన్నతి 16–21, 21–14, 17–21తో అకానె యామగుచి (జపాన్) చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు. గాయత్రి–ట్రెసా ద్వయం 18–21, 19–21తో పియర్లీ టాన్–థినా మురళీధరన్ (శ్రీలంక) జంట చేతిలో... తనీషా–ధ్రువ్ జోడీ 14–21, 21–18, 18–21తో ఫెంగ్ యాన్ జె–హువాఆంగ్ డాంగ్పింగ్ (చైనా) ద్వయం చేతిలో ఓడిపోయాయి.