అనుకున్న లక్ష్యాలన్నీ సాధించిన గిల్‌.. ఆ ఒక్కటి మినహా..!

టీమిండియా రైజింగ్‌ స్టార్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌కు సంబంధించిన ఓ పాత పోస్ట్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో ట్రెండ్‌ అవుతుంది. గిల్‌ గతేడాది (2022) డిసెంబర్‌ 31న తన తదుపరి ఏడాది లక్ష్యాలను పేపర్‌పై రాసుకుని సోషల్‌మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశాడు.

సరిగ్గా ఏడాది తర్వాత గిల్‌ పెట్టుకున్న లక్ష్యాలను పరిశీలిస్తే.. వాటిలో ఒక్కటి మినహా అన్నింటినీ అధిగమించాడు. టీమిండియా వన్డే ప్రపంచకప్‌ గెలవడం మినహా గిల్‌ ఈ ఏడాదికి పెట్టుకున్న లక్ష్యాలన్నీ నెరవేరడంతో అతని అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Shubman Gill exactly a year ago created a bucket list for 2023.



- He achieved almost everything, but the World Cup...!!! 💔 pic.twitter.com/OhS8s1UASU

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 31, 2023