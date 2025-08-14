 నేను కోచింగ్ ఇచ్చిన అత్యుత్తమ ఆటగాడు అతడే: రవి శాస్త్రి | Ravi Shastri picks best-ever player he has coached | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నేను కోచింగ్ ఇచ్చిన అత్యుత్తమ ఆటగాడు అతడే: రవి శాస్త్రి

Aug 14 2025 6:04 PM | Updated on Aug 14 2025 6:49 PM

Ravi Shastri picks best-ever player he has coached

విరాట్ కోహ్లి.. కెప్టెన్‌గా, ఆట‌గాడిగా త‌న పేరును భార‌త క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో సువ‌ర్ణాక్ష‌రాల‌తో లిఖించుకున్నాడు. కెప్టెన్‌గా ఐసీసీ టైటిల్‌ను సాధించిక‌పోయిన‌ప్ప‌టికి భార‌త జ‌ట్టుకు ఎన్నో అద్బుత‌మైన విజ‌యాల‌ను అందించాడు.

అత‌డి నాయ‌క‌త్వంలోనే తొలిసారి ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై టెస్టు సిరీస్‌ను టీమిండియా సొంతం చేసుకుంది. అంతేకాకుండా భారత జట్టును ఐదేళ్ల పాటు నంబర్ 1 జట్టుగా కోహ్లి నిలిపాడు. అప్పటి హెడ్ కోచ్ రవిశాస్త్రితో కలిసి కోహ్లి అద్బుతాలు చేశాడు. తాజాగా కోహ్లితో తన ప్రయణాన్ని గురించి రవిశాస్త్రి పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించాడు. ఓ ఇంటర్వ్యూ సందర్భంగా కింగ్ కోహ్లిపై శాస్త్రి ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు.

"నేను కోచ్‌గా పనిచేసిన అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లలో విరాట్‌ కోహ్లి అగ్రస్ధానంలో ఉంటాడు. అతడొక అద్బుతమైన బ్యాటర్‌, లీడర్‌. భారత జట్టును రెడ్‌ బాల్ ఫార్మాట్‌లో నంబర్ వన్‌గా ఐదేళ్ల పాటు నిలిపాడు. ఆ ఐదేళ్ల‌లో ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్‌ వంటి సేనా దేశాల్లో టీమిండియా చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ విజయాల‌ను అందుకుంది.

అంతేకాకుండా అదే స‌మ‌యంలో విరాట్ ఫార్మాట్‌తో సంబంధం లేకుండా విదేశాల్లో అత్యద్భుతమైన ప్ర‌ద‌ర్శ‌న క‌న‌బ‌రిచాడు. అత‌డు ఆడిన కొన్ని ఇన్నింగ్స్‌లు క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో ఎప్ప‌టికీ నిలిచిపోతాయి. ధోని కెప్టెన్సీ నుంచి త‌ప్పుకొన్నాక కోహ్లిని భార‌త జ‌ట్టు సారథిగా ఎంపిక చేయాల‌ని నేను సూచించాను. 

బ్యాట‌ర్‌గా అత‌డికి ఉన్న స్కిల్స్‌, గేమ్ ప‌ట్ల మ‌క్కువ‌, ఆధిపత్యం చెలాయించే నైజం, క‌ష్ట‌ప‌డి ఆడ‌డం వంటి ఎన్నో లక్షణాలు న‌న్ను ఆక‌ట్టుకున్నాయి" అని ఓ ఛాన‌ల్‌కు ఇచ్చిన ఇంట‌ర్వ్యూలో ర‌విశాస్త్రి పేర్కొన్నాడు. 

కాగా 2017 నుంచి 2021 వరకూ ఈ వరల్డ్‌ కప్‌ విన్నర్‌ భారత జట్టుకు హెడ్‌కోచ్‌గా సేవలందించాడు. ఇక కాగా ఇంగ్లండ్ పర్యటనకు ముందు టెస్టు క్రికెట్‌కు కోహ్లి వీడ్కోలు పలికి అందరికి షాకిచ్చాడు. తన టెస్టు కెరీర్‌ను 9230 పరుగులతో ఈ ఢిల్లీ బాయ్ ముగించాడు.
చదవండి: PAK vs WI: 'ఇక‌నైనా దేశం కోసం ఆడండి'.. పాక్ జ‌ట్టుపై షోయ‌బ్ అక్త‌ర్ ఫైర్‌
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Independence Day 2025: రోమాలు నిక్కబొడిచేలా, దేశభక్తి ఉప్పొంగేలా.. (ఫోటోలు)
photo 2

వివాహ వేడుకలో వైఎస్‌ జగన్‌.. అనంతపురం జన సంద్రం
photo 3

పిల్లి పోజుతో వెన్నునొప్పి దూరం!
photo 4

శారీలో హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య క్యూట్‌ లుక్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

'కూలీ' సినిమా చూసిన ధనుష్‌, ఐశ్వర్య.. సంతోషంగా 'రజనీ' సతీమణి (ఫోటోలు)

Video

View all
Cheating Case Against Actress Shilpa Shetty And Her Husband 1
Video_icon

నటి శిల్పాశెట్టి దంపతులపై చీటింగ్ కేసు
Massive Cloud Burst In Jammu Kashmir Kishtwar 2
Video_icon

జమ్మూకశ్మీర్ కిష్త్వార్ లో క్లౌడ్ బరస్ట్
Ex MLA Perni Nani Strong Counter To TDP Win In Pulivendula 3
Video_icon

Perni Nani: దొంగ ఓట్లతో గెలిచారు.. పులివెందుల గడ్డ జగన్ అడ్డా
Margani Bharat Shocking Reaction On Pulivendula By-election 4
Video_icon

వచ్చారు.. గుద్దారు.. వెళ్లారు.. పోలింగ్ పై మార్గాని భరత్ రియాక్షన్
Supreme Court Grants Bail To Kommineni Srinivas Rao 5
Video_icon

KSR: సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కొమ్మినేనికి సంపూర్ణ బెయిల్..
Advertisement
 