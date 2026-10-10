 క్రిస్టియానో రొనాల్డోకు భారీ షాక్‌ | Portugal Suspend Cristiano Ronaldo After National Team Walkout | Sakshi
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క్రిస్టియానో రొనాల్డోకు భారీ షాక్‌

Oct 10 2026 9:09 PM | Updated on Oct 10 2026 9:09 PM

Portugal Suspend Cristiano Ronaldo After National Team Walkout

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ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డోకు భారీ షాక్ తగిలింది. జాతీయ జట్టును వీడిన వ్యవహారంలో పోర్చుగల్‌ ఫుట్‌బాల్ సమాఖ్య అతడిపై క్రమశిక్షణ చర్యలు ప్రారంభించింది. ఈ కేసును అత్యవసరంగా పరిగణించిన సమాఖ్య.. తుది నిర్ణయం వెలువడే వరకు రొనాల్డోపై తాత్కాలిక సస్పెన్షన్ విధించినట్లు ప్రకటించింది.

నార్వేతో సెప్టెంబర్ 27న జరిగిన మ్యాచ్‌లో రొనాల్డోను బెంచ్‌కే పరిమితం చేశారు. సబ్‌స్టిట్యూట్‌గా ఆడేందుకు సిద్ధమవ్వాలని సూచించినప్పటికీ, అతడికి మైదానంలోకి దిగే అవకాశం రాలేదు. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 1న డెన్మార్క్‌తో మ్యాచ్‌లోనూ తుది జట్టులో చోటు దక్కదని తెలియడంతో అతడు జాతీయ జట్టును వీడాడు. ఈ వ్యవహారమే తాజా వివాదానికి కారణమైంది.

శిక్షకు సిద్ధమన్న రొనాల్డో
జాతీయ జట్టుకు దూరమయ్యే ఆలోచన లేదని రొనాల్డో స్పష్టం చేశాడు. సమాఖ్య విధించే శిక్షను స్వీకరించేందుకు సిద్ధమని కూడా తెలిపాడు.

తన చర్యలకు శిక్ష పడాల్సిందేనని అంగీకరించిన రొనాల్డో.. శిక్ష పూర్తయిన తర్వాత జాతీయ జట్టు తరఫున ఆడేందుకు అందుబాటులో ఉంటానని చెప్పాడు. దేశం తరఫున పోటీపడి విజయాలు సాధించేందుకు ఎప్పటిలాగే సిద్ధంగా ఉంటానని పేర్కొన్నాడు.

క్లబ్ తరఫున బరిలోకి దిగి గోల్
ఓ పక్క ఈ వివాదం నడుస్తుండగానే రొనాల్డో అల్ నస్ర్ క్లబ్‌ తరఫున గోల్‌ చేశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో అల్ నస్ర్ 3-0తో దిరియాపై విజయం సాధించింది.

నేషన్స్ లీగ్‌లో పోర్చుగల్‌కు శుభారంభం
మరోపక్క నేషన్స్ లీగ్‌లో పోర్చుగల్ జట్టు వరుసగా నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించి, మరో రెండు మ్యాచ్‌లు మిగిలుండగానే క్వార్టర్ ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించింది.

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