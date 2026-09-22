 పాపం వైభవ్‌ సూర్యవంశీ.. మరో'సారీ' | No Vaibhav Sooryavanshi, India 1 Change To Playing XI For T20I Against Japan | Sakshi
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పాపం వైభవ్‌ సూర్యవంశీ.. మరో'సారీ'

Sep 22 2026 12:23 PM | Updated on Sep 22 2026 12:43 PM

No Vaibhav Sooryavanshi, India 1 Change To Playing XI For T20I Against Japan

PC: BCCI/X

టీమిండియా యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి మరోసారి తుది జట్టులో చోటు దక్కలేదు. అఫ్గానిస్తాన్‌తో జరిగిన మూడు టీ20ల సిరీస్‌లో పూర్తిగా బెంచ్‌కే పరిమితమైన ఈ యువ బ్యాటర్‌.. ఇప్పుడు జపాన్‌తో జరుగుతున్న చారిత్రక మ్యాచ్‌కూ దూరమయ్యాడు. 

ప్రస్తుతం వైభవ్ అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నప్పటికీ, జట్టు యాజమాన్యం మాత్రం సీనియర్ ప్లేయర్ సంజూ శాంసన్‌కే ఓపెనర్‌గా మొగ్గు చూపింది. సీనియర్లకే ప్రాధాన్యత ఇస్తామని హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఇదివరకే స్పష్టం చేయడంతో సూర్యవంశీకి నిరాశే మిగిలింది.

మరోవైపు, ఈ మ్యాచ్‌ నుంచి స్టార్ పేసర్ జస్‌ప్రీత్ బుమ్రాకు విశ్రాంతినివ్వగా.. అతడి స్థానంలో అర్ష్‌దీప్ సింగ్ తుది జట్టులోకి వచ్చాడు. ఇక మైదానం తడిగా ఉండటంతో మ్యాచ్‌ను 5 ఓవర్లకు కుదించారు. టాస్ గెలిచిన భారత కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

తుది జట్లు
ఇండియా: అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్‌), ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్‌), శివమ్ దూబే, తిలక్ వర్మ, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, యశ్ రవిసింగ్ ఠాకూర్, రవి బిష్ణోయ్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్

జపాన్: కెండెల్ కడోవాకి-ఫ్లెమింగ్ (కెప్టెన్‌), లాచ్‌లాన్ యమమోటో-లేక్, వటారు మియౌచి, అలెగ్జాండర్ షిరాయ్-పాట్‌మోర్ (వారం), చార్లీ హింజ్, రియో ​​సకురానో-థామస్, బెంజమిన్ ఇటో-డేవిస్, ఇబ్రహీం తకాహషి, డెక్లాన్ మకో మకో మటోమ్, టాక్లాన్ సుజ్మా
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