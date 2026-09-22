 టాస్‌ ఆలస్యం | India vs Japan One off T20I Updates | Sakshi
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టాస్‌ ఆలస్యం

Sep 22 2026 9:09 AM | Updated on Sep 22 2026 9:12 AM

India vs Japan One off T20I Updates

టాస్‌ ఆలస్యం
ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 మెన్స్ క్రికెట్‌ పోటీల ఆరంభానికి ముందు టీమిండియా ఆతిథ్య జపాన్‌తో ఇవాళ (సెప్టెంబర్‌ 22) ఏకైక టీ20 మ్యాచ్‌ ఆడనుంది. సానో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా జరుగనున్న ఈ చారిత్రక మ్యాచ్‌లో వెట్‌ ఔట్‌ ఫీల్డ్‌ కారణంగా టాస్‌ ఆలస్యమవుతుంది.  9:45 గంటలకు రిఫరీ మైదానాన్ని తనఖీ చేసి అప్‌డేట్‌ ఇస్తారు.  

కాగా, భారత్-జపాన్ మధ్య 75 ఏళ్ల దౌత్య సంబంధాలను పురస్కరించుకుని ఈ మ్యాచ్‌ను నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. 2022 అక్టోబర్‌లో తమ తొలి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ ఆడిన జపాన్‌.. ఓ ఐసీసీ ఫుల్‌ మెంబర్‌ జట్టుతో తలపడటం ఇదే మొదటిసారి. 

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