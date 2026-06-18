 న్యూజిలాండ్‌ 291/7 | New Zealand team scored 291 runs for the loss of 7 wickets in the second Test | Sakshi
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న్యూజిలాండ్‌ 291/7

Jun 18 2026 2:46 AM | Updated on Jun 18 2026 2:46 AM

New Zealand team scored 291 runs for the loss of 7 wickets in the second Test

లండన్‌: ఇంగ్లండ్‌తో తొలి టెస్టులో ఘోర పరాజయం ఎదుర్కొన్న న్యూజిలాండ్‌ జట్టు రెండో టెస్టులో మెరుగైన ప్రదర్శన చేసింది. టాస్‌ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌కు దిగిన కివీస్‌ బుధవారం ఆట ముగిసే సమయానికి 77 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 291 పరుగులు చేసింది. బ్లండెల్‌ (51; 6 ఫోర్లు) అర్ధసెంచరీ సాధించగా... గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌ (49 బ్యాటింగ్‌; 9 ఫోర్లు), మిచెల్‌ (44; 6 ఫోర్లు), రచిన్‌ రవీంద్ర (33; 6 ఫోర్లు) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లలో బెథెల్, సోనీ బకెర్‌ చెరో 2 వికెట్లు తీశారు. ఫిలిప్స్‌తో పాటు కైల్‌ జేమీసన్‌ (6 బ్యాటింగ్‌) క్రీజులో ఉన్నాడు. 

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