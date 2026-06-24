న్యూజిలాండ్‌ రెండో విజయం

డిఫెండింగ్ చాంపియన్ న్యూజిలాండ్ మహిళల టి20 ప్రపంచకప్లో రెండో విజయం ఖాతాలో వేసుకుంది. మంగళవారం జరిగిన మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ 6 వికెట్ల తేడాతో స్కాట్లాండ్పై నెగ్గింది. మొదట స్కాట్లాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 131 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ డార్సీ కార్టర్ (52 బంతుల్లో 72 నాటౌట్; 8 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) అజేయ అర్ధశతకంతో చెలరేగింది.
సారా బ్రైస్ (22 బంతుల్లో 25; 3 ఫోర్లు) ఫర్వాలేదనిపించింది. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లలో అమేలియా కెర్ 17 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టగా... సోఫీ డివైన్ 2 వికెట్లు తీసింది. అనంతరం లక్ష్యఛేదనలో న్యూజిలాండ్ 18.2 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 132 పరుగులు చేసి నెగ్గింది. ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్’ ఇజీ షార్ప్ (43 బంతుల్లో 62; 8 ఫోర్లు, 1 సిక్స్), బ్రూక్ హాలీడే (38 బంతుల్లో 41 నాటౌట్; 3 ఫోర్లు) రాణించారు.
ఒక దశలో 26/3తో కష్టాల్లో పడ్డ కివీస్ను ఈ ఇద్దరూ ఆదుకున్నారు. ఈ జంట నాలుగో వికెట్కు 101 పరుగులు జోడించింది. స్కాట్లాండ్ బౌలర్లలో బ్రైస్, స్లాటర్ చెరో రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. బుధవారం ఇంగ్లండ్, వెస్టిండీస్ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.