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ఆసియా గేమ్స్ 2026లో భారత్ ఖాతాలో 20వ పతకం వచ్చి చేరింది. టేబుల్ టెన్నిస్ మిక్సడ్ డబుల్స్ విభాగంలో మానుష్ షా-దియా చితాలే జోడీ కాంస్య పతకం గెలుచుకుంది. సెమీస్లో చైనాకు చెందిన సన్ ఇంగ్షా-వాంగ్ చుయిన్ చేతిలో 4-0 (8-11, 5-11, 8-11, 2-11) తేడాతో మానుష్-దియా జోడీ ఓటమి చవిచూసింది.
సెమీఫైనల్లో ప్రత్యర్థి చేతిలో వరుస గేముల్లో ఓటమిపాలైనప్పటికీ, కాంస్యం దక్కించుకుంది. దీంతో భారత్ ఇప్పటివరకు 20 పతకాలు సొంతం చేసుకోగా, ఇందులో రెండు స్వర్ణాలు, 8 రజతాలు, 10 కాంస్యాలున్నాయి. పతకాల పట్టికలో భారత్ 12వ స్థానంలో కొనసాగుతుంది. ఇక అథ్లెటిక్స్ విభాగంలో భారత ప్లేయర్లు దాదాపు 9 పతకాలు ఖాయం చేసుకున్నారు. ఉదయం షూటింగ్ విభాగంలో ఒక స్వర్ణం, రజతం వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.
10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ మిక్స్డ్ టీమ్ ఫైనల్లో కమల్జీత్ - సురుచి సింగ్ జోడీ అగ్రస్థానంలో నిలిచి బంగారు పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. పురుషుల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 పొజిషన్స్ టీమ్ ఈవెంట్లో ఐశ్వరీ ప్రతాప్ సింగ్ తోమర్, నీరజ్ కుమార్, రుద్రాంక్ష్ పాటిల్ త్రయం రజత పతకాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
🥉 BRONZE FOR INDIA! 🇮🇳🔥
Manush Shah & Diya Chitale win BRONZE in the Mixed Doubles event at #AsianGames2026! 🏓
Another medal for Team India! 🇮🇳👏#TeamIndia #TableTennis #AsianGames2026 #IndiaSportsHub pic.twitter.com/niG1gMQJ8O
— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) September 25, 2026
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