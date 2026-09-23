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పుదుచ్చేరి వేదికగా ఆస్ట్రేలియా-ఎతో జరుగుతున్న అనధికారిక టెస్టులో ఇండియా-ఎ జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్లో 334 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఇండియా-ఎ బ్యాటర్లలో కుమార్ కుషాగ్ర (240 బంతుల్లో 113) సెంచరీతో కదం తొక్కగా, తనుశ్ కొటియన్ (69), సాయి సుదర్శన్ (57) అర్థసెంచరీలు సాధించారు.
ఆస్ట్రేలియా-ఎ బౌలర్లలో కోరీ రోచిచియోలి 4 వికెట్లు తీయగా, టాడ్ ముర్ఫీ 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. కాగా 97 పరుగులకే ఐదు కీలక వికెట్లు కోల్పోయిన దశలో క్రీజులోకి వచ్చిన తనుశ్ కొటియన్, కుమార్ కుషాగ్రలు ఆరో వికెట్కు 138 పరుగులు జోడించడంతో ఇండియా-ఎ ఇన్నింగ్స్ కుదుటపడింది.
ఈ ఇద్దరు ఆచితూచి ఆడుతూనే వీలు చిక్కినప్పుడల్లా బంతులను బౌండరీలకు తరలించడంతో భారత్ స్కోరుబోర్డు పరుగులు పెట్టింది. అర్థసెంచరీ చేసిన తర్వాత తనుశ్ వెనుదిరిగినప్పటికీ, కుమార్ కుషాగ్ర టెయిలెండర్లతో కలిసి ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు నడిపించాడు. చివర్లో అన్షుల్ కంబోజ్ (23) ఆకట్టుకోవడంతో ఇండియా-ఎ జట్టు 300 పరుగుల మార్క్ను దాటగలిగింది.
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