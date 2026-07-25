 వారిద్దరూ జట్టులో ఎందుకు? గంభీర్‌పై మాజీ క్రికెటర్‌ ఫైర్‌ | Kris Srikkanth questions Gautam Gambhir over Shivam Dube, Harshit Rana selections | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వారిద్దరూ జట్టులో ఎందుకు? గంభీర్‌పై మాజీ క్రికెటర్‌ ఫైర్‌

Jul 25 2026 3:56 PM | Updated on Jul 25 2026 4:06 PM

Kris Srikkanth questions Gautam Gambhir over Shivam Dube, Harshit Rana selections

టీమిండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌పై భార‌త మాజీ చీఫ్ సెలెక్ట‌ర్ క్రిష్ణ‌మాచారి శ్రీకాంత్ మ‌రోసారి ఘూటు వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. కోచ్‌గా గంభీర్ తీసుకుంటున్న నిర్ణ‌యాల‌ను ఆయ‌న త‌ప్పుబ‌ట్టారు. శివం దూబే, హర్షిత్ రాణా, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి వంటి ఆటగాళ్లను మేనెజ్‌మెంట్‌ ఆల్‌రౌండర్లుగా ప‌రిగ‌ణించ‌డం ప‌ట్ల శ్రీకాంత్ అస‌హ‌నం వ్య‌క్తం చేశారు. 

"శివ‌మ్‌ దూబే, హర్షిత్ రాణాలను ఆల్‌రౌండర్లుగా పరిగ‌ణించ‌లేం. ఒక‌వేళ వారిద్ద‌రిని ఆల్‌రౌండ‌ర్లు అంటే నేను కూడా గొప్ప ఆల్‌రౌండ‌ర్‌ అని చెప్పుకోవ‌చ్చు. హార్దిక్ పాండ్యా ఒక్క‌డే అస‌లైన ఆల్‌రౌండ‌ర్‌. 

నితీష్ కుమార్ రెడ్డి హాఫ్ ఆల్‌రౌండర్. అత‌డు 7వ స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తూ కొన్ని ఓవర్లు మాత్రమే బౌలింగ్ చేయగలడు. ఇప్ప‌టికైనా మేనెజ్‌మెంట్ స‌రైన ఆల్‌రౌండ‌ర్ల‌ను జ‌ట్టులోకి తీసుకోవాల‌ని" శ్రీకాంత్ పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ రోహిత్‌ శర్మ కచ్చితంగా వన్డే ప్రపంచకప్‌ జట్టులో ఉండాలని ఆయన సూచించారు.

కాగా యూకే పర్యటనలో భారత జట్టు వరుసగా మూడు సిరీస్‌లు కోల్పోవడంతో గంభీర్‌పై తీవ్రస్ధాయిలో విమర్శలు వచ్చాయి. బ్యాటింగ్‌, బౌలింగ్‌ రెండు విభాగాల్లోనూ టీమిండియా విఫలమైంది. జట్టులో హార్దిక్‌ పాండ్యా లేని లోటు స్పష్టంగా కనిపించింది. శివమ్‌ దూబే ఉన్నప్పటికి ఆశించిన స్ధాయిలో రాణించలేకపోయాడు.
చదవండి: AFG vs IRE: అఫ్గానిస్తాన్‌ జట్టు ప్రకటన.. స్టార్‌ ప్లేయర్‌ వేటు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌ ఈసీఐఎల్ లో సందడి చేసిన నటి ప్రియాంకా మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 2

సందడిగా 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)
photo 4

తొలి ఏకాదశి 2026...ఆలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు (ఫోటోలు)
photo 5

కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌజ్‌లో కేటీఆర్‌ కుటుంబం.. స్పెషల్‌ బర్త్‌డే వేడుకలు చూశారా? (చిత్రాలు)

Video

View all
YSRCP Demands AP Education Minister Nara Lokesh Resignation Over AP DSC Controversy 1
Video_icon

ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ చేసినట్టే.. లోకేష్ కూడా రాజీనామా చేయాలి..!
India vs Zimbabwe 2nd T20 2
Video_icon

టీమిండియా ప్లేయింగ్ 11లో ఊహించని మార్పు
CJP's Abhijeet Dipke Demands Rs 1 Crore Compensation for NEET Victims 3
Video_icon

నీట్ బాధితులకు రూ.కోటి పరిహారం ఇవ్వాలి
CJP Founder Abhijeet Dipke On Union Govt 4
Video_icon

GEN- Z కేంద్రంకు మా సత్తా ఏంటో చూపించాం..!
Present Situation In Delhi at Jantar Mantar Gen-Z Protest 5
Video_icon

GEN-Z సంబరాలు ఢిల్లీలో ప్రస్తుత పరిస్థితి..
Advertisement
 