 భారత్‌ మూడో వికెట్‌ డౌన్‌.. శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ అవుట్‌ | India vs Zimbabwe 2nd T20 live updates and highlights | Sakshi
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IND vs ZIM: భారత్‌ మూడో వికెట్‌ డౌన్‌.. శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ అవుట్‌

Jul 25 2026 4:05 PM | Updated on Jul 25 2026 5:19 PM

India vs Zimbabwe 2nd T20 live updates and highlights

Ind vs Zim 2nd T20 live updates: హరారే వేదికగా రెండో టీ20లో జింబాబ్వే-భారత్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన జింబాబ్వే తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

టీమిండియా మూడో వికెట్‌ డౌన్‌
టీమిండియా మూడో వికెట్‌ కోల్పోయింది. 25 పరుగులు చేసిన కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌.. బెన్నెట్‌ బౌలింగ్‌లో ఔటయ్యాడు. 10 ఓవర్లకు భారత్‌ స్కోర్‌: 95/3

నిలకడగా ఆడుతున్న శ్రేయస్‌, కిషన్‌
8 ఓవర్లు ముగిసే సరికి భారత్‌ రెండు వికెట్ల నష్టానికి 53 పరుగులు చేసింది. క్రీజులో శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌(14), ఇషాన్‌ కిషన్‌(26) ఉన్నారు.

భారత్‌ రెండో వికెట్‌ డౌన్‌.. వైభవ్‌ ఔట్‌
వైభవ్‌ సూర్యవంశీ రూపంలో టీమిండియా రెండో వికెట్‌ కోల్పోయింది. కేవలం 9 బంతుల్లోనే 20 పరుగులు చేసిన వైభవ్‌.. నగరావ బౌలింగ్‌లో ఔటయ్యాడు.

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన భారత్‌
1.5వ ఓవర్‌- 10 పరుగుల వద్ద భారత్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. ముజరబానీ బౌలింగ్‌లో ర్యాన్‌ బర్ల్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి అభిషేక్‌ శర్మ (8) ఔటయ్యాడు. 

హరారే వేదికగా రెండో టీ20లో జింబాబ్వే-భారత్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన జింబాబ్వే కెప్టెన్‌ సికిందర్‌ రజా తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు.

ఈ మ్యాచ్‌తో టీమిండియా తరపున యువ పేసర్‌ యాశ్‌ ఠాకూర్‌ అరంగేట్రం చేశాడు. అశోక్‌ శర్మ స్ధానంలో యశ్‌ ఠాకూర్‌కు అవకాశమిచ్చారు. జింబాబ్వే మాత్రం తమ తుది జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.

తుది జట్లు
భారత్: వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్(వికెట్ కీపర్‌), శ్రేయాస్ అయ్యర్(కెప్టెన్‌), తిలక్ వర్మ, రింకూ సింగ్, శివమ్ దూబే, రవి బిష్ణోయ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, యశ్ ఠాకూర్, మయాంక్ యాదవ్

జింబాబ్వే: బ్రియాన్ బెన్నెట్, బెన్ కర్రాన్, డియోన్ మైయర్స్, సికందర్ రజా(కెప్టెన్‌), ర్యాన్ బర్ల్, వెస్లీ మాధేవెరే, తడివానాషే మారుమణి(వికెట్ కీపర్‌), బ్రాడ్ ఎవాన్స్, న్యూమాన్ న్యామ్‌హురి, రిచర్డ్ నగరవ, బ్లెస్సింగ్ ముజారబానీ

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