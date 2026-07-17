కోహ్లిని అధిగమించిన రూట్

ఇంగ్లండ్ వెటరన్ స్టార్ జో రూట్ ఓ రికార్డుకు సంబంధించి టీమిండియా దిగ్గజ బ్యాటర్, ఛేజింగ్ రారాజు విరాట్ కోహ్లిని అధిగమించాడు. నిన్న భారత్తో జరిగిన రెండో వన్డేలో అజేయంగా 99 పరుగులు చేసి తన జట్టుకు నాలుగు వికెట్ల విజయాన్ని అందించిన అతడు.. విజయవంతమైన వన్డే లక్ష్యఛేదనల్లో 2000కుపైగా పరుగులు చేసి, అత్యధిక సగటు కలిగిన బ్యాటర్ల జాబితాలో కోహ్లిని వెనక్కు నెట్టి రెండో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఈ జాబితాలో టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.
విజయవంతమైన వన్డే ఛేజింగ్లలో అత్యధిక సగటు కలిగిన ఆటగాళ్లు (కనీసం 2000 పరుగులు)
ఎంఎస్ ధోని- 75 ఇన్నింగ్స్ల్లో 2876 పరుగులు- సగటు 102.71
జో రూట్- 47 ఇన్నింగ్స్ల్లో 2473 పరుగులు- సగటు 91.59
విరాట్ కోహ్లి- 105 ఇన్నింగ్స్ల్లో 6235 పరుగులు- సగటు 89.07
మ్యాచ్ విషయానికొస్తే.. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్.. కోహ్లి (65), శ్రేయస్ (66) రాణించడంతో 233 పరుగులు చేసింది. అనంతరం 234 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఇంగ్లండ్ ఆరంభంలోనే రెండు వికెట్లు కోల్పోయినా, రూట్ నిలకడగా బ్యాటింగ్ చేస్తూ హ్యారీ బ్రూక్, సామ్ కరన్, జోస్ బట్లర్, విల్ జాక్స్లతో కీలక భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు.
99 నాటౌట్తో అరుదైన ఘనత
45వ ఓవర్ తొలి బంతికే గస్ అట్కిన్సన్ విజయం సాధించే బౌండరీ కొట్టడంతో రూట్కు మరో బంతి ఆడే అవకాశం రాలేదు. దీంతో అతను 99 పరుగుల వద్ద అజేయంగా నిలిచిపోయాడు. వన్డే చరిత్రలో 99 నాటౌట్తో అజేయంగా నిలిచిన తొలి ఇంగ్లండ్ బ్యాటర్గా రూట్ ప్రత్యేక రికార్డు నెలకొల్పాడు. అలాగే భారత్పై 1000 వన్డే పరుగులు పూర్తి చేసిన మూడో ఇంగ్లండ్ బ్యాటర్గా నిలిచాడు.
సెంచరీ మిస్పై స్పందన
సెంచరీ చేజారినప్పటికీ తనకు ఎలాంటి నిరాశ లేదని జో రూట్ తెలిపాడు. వ్యక్తిగత మైలురాయి కంటే జట్టు విజయం ముఖ్యమని, అందుకే గస్ అట్కిన్సన్ను స్వేచ్ఛగా షాట్లు ఆడమని తానే ప్రోత్సహించినట్లు వెల్లడించాడు. ఈ విజయంతో మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ను ఇంగ్లండ్ 1-1తో సమం చేయగా, నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డే జూలై 19న లార్డ్స్లో జరగనుంది.