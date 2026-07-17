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పాకిస్థాన్ ఆల్రౌండర్ మహ్మద్ నవాజ్ డోపింగ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ICC) శిక్ష విధించింది. 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ సందర్భంగా నిర్వహించిన డోపింగ్ పరీక్షలో నిషేధిత పదార్థం కార్బాక్సీ-టీఎచ్సీ (Carboxy-THC) ఉన్నట్లు తేలడంతో తొలుత మూడు నెలల నిషేధం విధించిన ఐసీసీ, అనంతరం దానిని ఒక నెలకు తగ్గించింది.
పోటీకి వెలుపల తీసుకున్నట్లు అంగీకారం
ఫిబ్రవరి 7న కొలంబోలో నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ అనంతరం నిర్వహించిన పరీక్షలో నవాజ్ నమూనా పాజిటివ్గా వచ్చింది. ఈ పదార్థాన్ని పోటీ సమయంలో కాకుండా బయట వినియోగించినట్లు, ఇది ఆటలో ప్రదర్శన మెరుగుపరచడానికి కాదని నవాజ్ అంగీకరించినట్లు ఐసీసీ వెల్లడించింది.
సస్పెన్షన్ ఎత్తివేత
మే 1 నుంచి స్వచ్ఛందంగా తాత్కాలిక సస్పెన్షన్ను అంగీకరించిన నవాజ్ ఇప్పటికే రెండున్నర నెలలకుపైగా ఆటకు దూరంగా ఉన్నందున, ప్రస్తుతం అతనిపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఐసీసీ ఎత్తివేసింది. అయితే ఐసీసీ ఆమోదించిన వ్యసన నివారణ (Substance Abuse) చికిత్స కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించింది.
గణాంకాలు రద్దు
నిబంధనల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 7న నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో నవాజ్ ప్రదర్శనతో పాటు, మే 1న తాత్కాలిక సస్పెన్షన్ అమల్లోకి వచ్చే వరకు అతను ఆడిన మ్యాచ్ల వ్యక్తిగత గణాంకాలన్నింటినీ రద్దు చేసినట్లు ఐసీసీ ప్రకటించింది.